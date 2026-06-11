به گزارش خبرنگار مهر، اردوی جهادی ارائه خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی و چشم‌پزشکی توسط گروه جهادی «رهروان شهید حسین همدانی» به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) گرمسار بعد از ظهر پنجشنبه ارائه شد.

در این طرح جهادی، جمعی از متخصصان پزشکی، دندانپزشکی و چشم‌پزشکی با حضور در محل کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گرمسار، خدمات درمانی تخصصی و غربالگری‌های لازم را به صورت رایگان به خانواده‌های نیازمند و مددجویان کمیته امداد ارائه می کند

فرماندار گرمسار با اشاره به استقرار گروه جهادی رهروان شهید حسین همدانی در این شهرستان گفت: کمیته امداد با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، خدمات درمانی رایگان و مؤثری به اقشار محروم و نیازمند ارائه می‌کند.

علی همتی با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته افزود: کمیته امداد با تکیه بر توان گروه‌های جهادی، در خدمت مردم محروم، مستضعف و نیازمند قرار گرفته و به صورت کاملاً رایگان در جهت رفع مشکلات آنان اقدام می‌کند.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این اردوی جهادی بیان کرد: در حال حاضر دو تیم تخصصی چشم‌پزشکی و دندانپزشکی در این مجموعه مستقر هستند و داروخانه نیز داروهای مورد نیاز مراجعه‌کنندگان را تأمین و ارائه می‌کند.

فرماندار گرمسار ادامه داد: تا ساعت ۱۱ صبح امروز، حدود ۷۷ نفر از خدمات چشم‌ پزشکی و نزدیک به ۸۰ نفر از خدمات دندانپزشکی بهره‌مند شده‌اند که این آمار، نشان‌دهنده استقبال خوب جامعه هدف و اثربخشی این خدمات است.

همتی با اشاره به مدت زمان حضور این گروه در شهرستان تصریح کرد: این گروه جهادی به مدت دو روز در شهرستان گرمسار حضور دارد و از نیروهای مجرب و تجهیزات مناسب برخوردار است.