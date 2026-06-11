جهاد اسلامی مسئولیت عملیات جنین را به عهده گرفت 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای به عملیات ضد صهیونیستی جنین که طی آن دو نظامی صهیونیست زخمی شدند، واکنش نشان داد.

جهاد اسلامی در این بیانیه تصریح کرد که عملیات گردان جنین علیه نیروهای اشغالگر پاسخی به جنایات مداوم صهیونیست هاست.

این جنبش تاکید کرد: ما مصادره اموال متعلق به آژانس آونروا در کفر عقب توسط اشغالگران را محکوم می‌کنیم. چرا که مصادره اموال آونروا تلاشی جدید برای تصاحب زمین‌های فلسطینی و تثبیت الحاق است.

روزنامه هاآرتص در همین رابطه به نقل منابع آگاه نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی کار احداث پادگاه نظامی در شهر جنین را برای اولین بار از زمان امضای توافقات اسلو شروع کرده است.

گردان جنین، وابسته به گروهان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، ساعتی پیش با صدور بیانیه‌ای از برقراری مجدد ارتباط با یکی از واحدهای عملیاتی خود خبر داد و مسئولیت حمله اخیر به نظامیان اشغالگر را بر عهده گرفت.

در این بیانیه آمده است: پس از برقراری مجدد ارتباط با یکی از تشکیلات رزمی‌مان در گردان جنین، رزمندگان دلاور ما در واحد مهندسی تأیید کردند که صبح امروز موفق شده‌اند با استفاده از یک بمب دست‌ساز که پیش‌تر با مکانیسم انفجار کنترلی آماده شده بود، یک گشتی ارتش صهیونیستی را هدف قرار دهند.

بر اساس این بیانیه، این عملیات منجر به وارد آمدن تلفات قطعی به صفوف نیروهای دشمن شده است. گردان جنین همچنین تصریح کرد که این اقدام در چارچوب تاکتیک‌های جدید میدانی صورت گرفته که مقاومت به تازگی برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات تحمیلی از سوی اشغالگران و عوامل آن‌ها در منطقه به کار گرفته است.