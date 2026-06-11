به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ابوعبیده، سخنگوی نظامی گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس به جنین و مبارزان آن به ‌دلیل وارد کردن ضربه به نیروهای اشغالگر صهیونیستی در محله «الجابریات» درود فرستاد.

ابوعبیده در پیامی در تلگرام گفت که به جنین و به مجاهدان قهرمان آن که امروز با وجود حجم گسترده تجاوزات علیه جنین، ضربه‌ای به نیروهای دشمن در محله الجابریات وارد کردند، درود می‌فرستیم.

وی افزود: تشدید عملیات علیه نیروهای اشغالگر و ایستادگی مردم کرانه باختری در برابر تعرض شهرک‌نشینان به اموالشان، ثابت می‌کند که ملت فلسطین ملتی زنده است که ذلت و ستم را نمی‌پذیرد.

سخنگوی گردان‌های قسام تاکید کرد که فشارهای فزاینده به انفجار اوضاع منجر خواهد شد، نه به تسلیم ملت آزاده فلسطین.

ارتش رژیم صهیونیستی ساعتی پیش رسما تأیید کرد که در انفجار بمب کنارجاده‌ای در جنبن واقع در کرانه باختری، یک افسر نظامی به شدت زخمی شده و حال او وخیم است و نظامی دیگر جراحت سطحی برداشته است.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز امروز پنجشنبه، عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری که منجر به زخمی شدن نظامیان متجاوز ارتش صهیونیستی شد، را تبریک گفت.

این جنبش تصریح کرد: این عملیات در راستای تشدید مقاومت در کرانه باختری و تأییدی بر عزم ملت ما برای ادامه راه مقابله و به چالش کشیدن دشمن و عدم سکوت و تسلیم در برابر حملات اشغالگران و طرح و نقشه‌های آن‌ها است.

مقاومت اسلامی فلسطین تأکید کرد: جنایت‌های اشغالگران جانی و جنایت‌کار از قبیل کشتار، بازداشت‌ها و یورش‌ها و عملیات تخریب و مصادره منازل و یهوی‌سازی، هرگز هیچ امنیت یا ثباتی را برای آن‌ها به ارمغان خواهد آورد، بلکه منجر به افزایش انزجار و خشم و ضربات مقاومت قهرمان ما خواهد شد؛ مقاومتی که هرگز از نقش خود در حمایت از ملت فلسطین و دفاع از حقوق آن شانه خالی نکرده است.

حماس در پایان تأکید کرد: ما بار دیگر بر اهمیت تقویت همه راه‌ها و ابزارهایی که منجر به درهم شکستن این اشغالگر فاشیست منجر شود، تأکید داریم. همچنین خواستار بالا بردن همبستگی در همه عرصه‌ها و سطوح به منظور مقابله با چالش‌ها و خطراتی هستیم که کرانه باختری را هدف قرار داده است و نیز منجر به حمایت و پشتیبانی از مقاومت اهالی کرانه باختری در سایه حملات و رژیم اشغالگر و گله‌های اوباش این رژیم شود.