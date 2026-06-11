به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت مصوبات کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان بوشهر عنوان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی استان در فصل تابستان؛ واحدهای صنعتی ، معدنی و اصناف ضرورت دارد میزان مصرف انرژی خود را بر اساس الگوی مصرف استاندارد و صرفه جویی لازم مدیریت کنند.

کشاورز افزود: مدیریت مصرف بهینه انرژی از اولویت های مهم استان است که بایستی در راستای همکاری بیشتر در همه بخش های صنعتی ، معدنی و صنوف مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر کاهش هزینه ها و پایداری شبکه های انرژی ، از هدر رفت و مصرف غیر ضروری انرژی جلوگیری شود.

مدیرکل صمت استان با اشاره به بررسی روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی صنایع تاکید کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف با استفاده از فناوری‌های نوین، مدیریت هوشمند منابع و بهبود بهره‌وری، موجب کاهش هزینه‌ها، حفظ محیط ‌زیست و افزایش پایداری در بخش‌های صنعتی، خانگی و تجاری می‌شود.

وی یادآور شد: استفاده از روشهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌های تولید و بهره ‌وری است که می تواند از طریق انرژی های تجدید پذیر و احداث نیروگاه های خورشیدی اقدام کرد.

وی افزود: انتظار می‌رود همه بخش های صنعتی و صنفی استان با رعایت الگوی مصرف و اتخاذ روش‌های صرفه‌جویی و کاهش روشنایی غیرضروری واحدهای صنفی نقش مؤثری در مدیریت مصرف انرژی ایفا کرده تا از هدر رفت منابع انرژی در شرایط کنونی ممانعت شود.