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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

مدیرکل صمت استان بوشهر: بنگاه‌های اقتصادی مصرف انرژی را مدیریت کنند

مدیرکل صمت استان بوشهر: بنگاه‌های اقتصادی مصرف انرژی را مدیریت کنند

بوشهر- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: مدیریت بهینه مصرف انرژی در همه بنگاه‌های اقتصادی استان بوشهر ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت مصوبات کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان بوشهر عنوان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی استان در فصل تابستان؛ واحدهای صنعتی ، معدنی و اصناف ضرورت دارد میزان مصرف انرژی خود را بر اساس الگوی مصرف استاندارد و صرفه جویی لازم مدیریت کنند.

کشاورز افزود: مدیریت مصرف بهینه انرژی از اولویت های مهم استان است که بایستی در راستای همکاری بیشتر در همه بخش های صنعتی ، معدنی و صنوف مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر کاهش هزینه ها و پایداری شبکه های انرژی ، از هدر رفت و مصرف غیر ضروری انرژی جلوگیری شود.

مدیرکل صمت استان با اشاره به بررسی روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی صنایع تاکید کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف با استفاده از فناوری‌های نوین، مدیریت هوشمند منابع و بهبود بهره‌وری، موجب کاهش هزینه‌ها، حفظ محیط ‌زیست و افزایش پایداری در بخش‌های صنعتی، خانگی و تجاری می‌شود.

وی یادآور شد: استفاده از روشهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌های تولید و بهره ‌وری است که می تواند از طریق انرژی های تجدید پذیر و احداث نیروگاه های خورشیدی اقدام کرد.

وی افزود: انتظار می‌رود همه بخش های صنعتی و صنفی استان با رعایت الگوی مصرف و اتخاذ روش‌های صرفه‌جویی و کاهش روشنایی غیرضروری واحدهای صنفی نقش مؤثری در مدیریت مصرف انرژی ایفا کرده تا از هدر رفت منابع انرژی در شرایط کنونی ممانعت شود.

کد مطلب 6857442

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