https://mehrnews.com/x3cj5X ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹ کد مطلب 6857449 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹ تجمع مردم یاسوج در شب های اقتدار به صد و سومین شب رسید یاسوج- تجمع مردم یاسوج در شب های اقتدار و مقاومت به صد و سومین شب رسید. دریافت 58 MB کد مطلب 6857449 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد تصاویری از پهپاد شاهد در تجمع شبانه مردم رشت اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد استقبال پرشور و گسترده مردم ياسوج از رئيس جمهور شکوه حماسه تجمع شبانه مردم ارومیه به ایستگاه ۱۰۳ رسید برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما