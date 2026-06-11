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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

تجمع مردم یاسوج در شب های اقتدار به صد و سومین شب رسید

تجمع مردم یاسوج در شب های اقتدار به صد و سومین شب رسید

یاسوج- تجمع مردم یاسوج در شب های اقتدار و مقاومت به صد و سومین شب رسید.

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کد مطلب 6857449

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