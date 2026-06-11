ادعای مجدد ترامپ درباره نهایی شدن توافق با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانسی خبری مدعی شد: به زودی با ایران قراردادی امضا می‌کنیم، اسناد در مراحل نهایی هستند. این کار باید خیلی سریع انجام شود.

ترامپ در ادامه ادعاهایش گفت: به توافق بزرگی دست یافتیم و این کار باید طی چند روز آینده انجام شود.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که این توافق احتمالاً در اروپا امضا خواهد شد و این چیز خوبی است.

ترامپ که کار او نوسان گیری از بازارهای مالی است گفت: بازار سهام بالا رفته است. بازار سهام از این توافق خوشش آمده است. اگر پایین بیاید، یعنی آنها آن را دوست ندارند.

وی همچنین مدعی شد که امضا ممکن است به زودی و شاید آخر هفته، انجام شود.

ترامپ در ادامه ادعاهایش گفت: همه بسیار خوشحال هستند. کل خاورمیانه خوشحال است. و فراتر از خاورمیانه نیز همین‌طور.

وی افزود: من نمی‌توانم برای امضای توافق حضور داشته باشم ولی جی‌دی ونس معاونم حضور خواهد داشت.

ترامپ همچنین مدعی شد که تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای توافق باز خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که ما توافقی داریم که بر اساس آن، ایران هرگز سلاح هسته‌ای در اختیار نخواهد داشت.

این ادعاهای ترامپ در حالی مطرح شده که به گفته منابع ایرانی هنوز هیچ توافقی نهایی نشده است.

مواضع ضد و نقیض ترامپ و عقب‌نشینی‌های پی در پی او نشان می‌دهد که او برای توافق عجله دارد و ناگزیر است که تسلیم خواسته‌ های ملت ایران شود.

وی افزود: این توافق برای آمریکا و خاورمیانه فوق‌العاده است و من فکر می‌کنم برای ایران هم فوق‌العاده خواهد بود.

ترامپ در اظهاراتی بی‌اساس مدعی شد: ما از ابتدا در جنگ با ایران پیروز شدیم. ما به یک تفاهم‌نامه مفصل دست یافتیم و ایران خواهان امضای آن است.

ترامپ که هر شب خواب تصرف جزیره خارک را می‌دید، گفت که تصرف این جزیره دیگر مطرح نیست.

ترامپ در بخش دیگری از ادعاهایش گفت که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفتگو کرده است.