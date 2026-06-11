واکنش نتانیاهو به ادعای ترامپ درباره توافق با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از گفتگوی تلفنی وی و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا خبر داد.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که ترامپ درباره پیش‌نویس تفاهمی که برای گفتگو با ایران در حال تهیه است با نتانیاهو رایزنی کرده است.

در این بیانیه ادعا شده است: «اگرچه ما طرفی در این یادداشت تفاهم نیستیم، نتانیاهو از تعهد رئیس جمهور ترامپ برای گنجاندن خروج مواد غنی‌شده، از بین بردن ساختارهای غنی‌سازی، محدود کردن تولید موشک‌ها و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی خود در منطقه قدردانی کرده است.»

رئیس‌جمهور آمریکا ساعتی پیش بار دیگر مدعی شد که توافق با ایران در آستانه نهایی شدن است و به زودی در کشور اروپایی امضا خواهد شد.