https://mehrnews.com/x3cj6C ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ کد مطلب 6857481 استانها تهران استانها تهران ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ حماسه سازی مردم دیار ۱۵ خرداد در شب ۱۰۳ ام تجمعات شبانه قرچک - مردم ولایتمدار قرچک برای صد و سومین شب متوالی با تجمعی گسترده در خیابانها، بر ایستادگی محکم و استوار خود پای آرمانهای انقلاب تأکید کردند. کد مطلب 6857481 کپی شد مطالب مرتبط صد و سومین شب لنگرودی ها با استعانت به امام زمان (عج) مردم خوی: «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست» برچسبها قرچک تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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