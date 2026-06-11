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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

حماسه سازی مردم دیار ۱۵ خرداد در شب ۱۰۳ ام تجمعات شبانه

حماسه سازی مردم دیار ۱۵ خرداد در شب ۱۰۳ ام تجمعات شبانه

قرچک - مردم ولایت‌مدار قرچک برای صد و سومین شب متوالی با تجمعی گسترده در خیابان‌ها، بر ایستادگی محکم و استوار خود پای آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

کد مطلب 6857481

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