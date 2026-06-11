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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱

مردم خوی: «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست»

مردم خوی: «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست»

ارومیه - مردم ولایی خوی در لبیک به ندای رهبری پنجشنبه شب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6857503

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