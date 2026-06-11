https://mehrnews.com/x3cj74 ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱ کد مطلب 6857503 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱ مردم خوی: «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست» ارومیه - مردم ولایی خوی در لبیک به ندای رهبری پنجشنبه شب در خیابان تجمع کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6857503 کپی شد مطالب مرتبط موج صد و سوم حماسه حضور مردم اردستان تجمع شبانه مردمی در غرب استان تهران طنین «یاعلی مددی» مردم دیار آفتاب در صد و سومین قرار عاشقی حماسه سازی مردم دیار ۱۵ خرداد در شب ۱۰۳ ام تجمعات شبانه برچسبها تجمع مردمی شهرستان خوی بیعت با رهبر انقلاب
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