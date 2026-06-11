آیین بزرگداشت آیت الله محمداسحاق فیاض در حرم رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی زمانی فرد، عضو شورای عالی مدیریت حوزه علمیه خراسان اظهار کرد: مرحوم آیت الله فیاض مرجع بزرگوار تقلید مصداق بارز روایات اهل بیت(ع) در سخت‌کوشی، تلاش علمی مستمر، فقاهت به‌روز و اندیشه سیاسی ناب بود و از روستازادگی تا قله‌های اجتهاد هیچ مانعی نتوانست مسیر او را سد کند.

عضو شورای عالی مدیریت حوزه علمیه خراسان افزود: زندگی آیت الله فیاض از کودکی در یک خانواده روستایی کشاورز در افغانستان آغاز شد، پدرش با وجود شغل کشاورزی، علاقه داشت فرزندش در مسیر علم دین گام بردارد و از پنج سالگی او را در این راه قرار داد.

وی با اشاره به هجرت علمی این عالم بزرگ از افغانستان به مشهد و سپس نجف اشرف، اظهار کرد: کسی که دنبال تحصیل علم است، هیچ مانعی نمی‌تواند جلودار او باشد. مرحوم آیت الله فیاض پس از یک سال کسب علم در مشهد عازم نجف شد و ۱۸ سال در محضر درس آیت الله العظمی خویی شاگردی کرد و چنان اهتمامی به فراگیری داشت که از استادش اجازه اجتهاد گرفت. این تلاش و سخت‌کوشی است که بزرگان را به قله‌های رفیع می‌رساند.

زمانی فرد با بیان اینکه این مرجع عالیقدر ۵۰ سال بالاترین مرتبه آموزشی را در حوزه های علمیه تدریس کرد، گفت: ایشان قلمی شیوا و جذاب داشت و بی وقفه می‌نوشت.

عضو شورای عالی مدیریت حوزه علمیه خراسان ورود به مسائل روز اجتماعی و پرداختن به مسائل مستحدثه فقهی را از دیگر ویژگی‌های برجسته این فقیه فرزانه برشمرد و گفت: آیت الله فیاض، عالم به زمان خود بود و برای حل چالش‌های فقهی معاصر تالیفات بسیار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.

وی اظهار کرد: همچنین ایشان در موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی کتاب مستقل دارد. آیت الله فیاض مرد میدان فقاهت و سیاست بود. سیاست را خوب می‌فهمید بر مسائل روز اشراف داشت و حدود اختیارات فقیه را بر اساس ادله و مبانی فقهی بسیار گسترده اثبات می‌کرد. این مرجع جلیل القدر برای حل چالش های زمان خود زحمات علمی فراوانی کشید.