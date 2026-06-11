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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۴

آیین بزرگداشت آیت الله محمداسحاق فیاض در حرم رضوی برگزار شد

آیین بزرگداشت آیت الله محمداسحاق فیاض در حرم رضوی برگزار شد

مشهد- آیین بزرگداشت هفتمین روز درگذشت آیت الله محمداسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعه ساکن نجف در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی زمانی فرد، عضو شورای عالی مدیریت حوزه علمیه خراسان اظهار کرد: مرحوم آیت الله فیاض مرجع بزرگوار تقلید مصداق بارز روایات اهل بیت(ع) در سخت‌کوشی، تلاش علمی مستمر، فقاهت به‌روز و اندیشه سیاسی ناب بود و از روستازادگی تا قله‌های اجتهاد هیچ مانعی نتوانست مسیر او را سد کند.

عضو شورای عالی مدیریت حوزه علمیه خراسان افزود: زندگی آیت الله فیاض از کودکی در یک خانواده روستایی کشاورز در افغانستان آغاز شد، پدرش با وجود شغل کشاورزی، علاقه داشت فرزندش در مسیر علم دین گام بردارد و از پنج سالگی او را در این راه قرار داد.

وی با اشاره به هجرت علمی این عالم بزرگ از افغانستان به مشهد و سپس نجف اشرف، اظهار کرد: کسی که دنبال تحصیل علم است، هیچ مانعی نمی‌تواند جلودار او باشد. مرحوم آیت الله فیاض پس از یک سال کسب علم در مشهد عازم نجف شد و ۱۸ سال در محضر درس آیت الله العظمی خویی شاگردی کرد و چنان اهتمامی به فراگیری داشت که از استادش اجازه اجتهاد گرفت. این تلاش و سخت‌کوشی است که بزرگان را به قله‌های رفیع می‌رساند.

زمانی فرد با بیان اینکه این مرجع عالیقدر ۵۰ سال بالاترین مرتبه آموزشی را در حوزه های علمیه تدریس کرد، گفت: ایشان قلمی شیوا و جذاب داشت و بی وقفه می‌نوشت.

عضو شورای عالی مدیریت حوزه علمیه خراسان ورود به مسائل روز اجتماعی و پرداختن به مسائل مستحدثه فقهی را از دیگر ویژگی‌های برجسته این فقیه فرزانه برشمرد و گفت: آیت الله فیاض، عالم به زمان خود بود و برای حل چالش‌های فقهی معاصر تالیفات بسیار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.

وی اظهار کرد: همچنین ایشان در موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی کتاب مستقل دارد. آیت الله فیاض مرد میدان فقاهت و سیاست بود. سیاست را خوب می‌فهمید بر مسائل روز اشراف داشت و حدود اختیارات فقیه را بر اساس ادله و مبانی فقهی بسیار گسترده اثبات می‌کرد. این مرجع جلیل القدر برای حل چالش های زمان خود زحمات علمی فراوانی کشید.

کد مطلب 6857551

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