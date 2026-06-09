وحدت تنها راه بازگشت عظمت تمدن اسلامی و شکست دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در دیدار سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، با اشاره به نعمت بی‌بدیل وجود ائمه اطهار(ع)، اتحاد جهان اسلام را تنها راه نجات مسلمانان از سلطه دشمنان دانست و بر لزوم وحدت میان کشورهای اسلامی تأکید کرد.

تولیت آستان قدس رضوی در این دیدار با بیان اینکه «گر همه کشورهای اسلامی و امت اسلام با آموزه‌ها و فرهنگ غنی اهل‌بیت(ع) آشنا می‌بودند، بی‌شک شرایط امروز مسلمانان بسیار متفاوت می‌شد، به قدرت فرهنگی اسلام اشاره کرد و افزود: اسلام توانست دو تمدن بزرگ آن روزگار، یعنی ایران و روم را در خود هضم کند، اما امروز متأسفانه چند میلیون صهیونیست و یهودی آدمکش، بر بیش از یک‌ونیم میلیارد مسلمان حکمرانی می‌کنند.

وی تصریح کرد: کجاست آن تمدن با عظمتی که پیامبر اسلام(ص) برای مسلمانان به ارمغان آورد؟ در حالی که قبله اول مسلمانان در چنگ سرسخت‌ترین دشمنان اسلام اسیر است. آیا پیامبر(ص) در قیامت از ما مسلمانان سؤال نخواهد کرد که بخشی از امتم زیر چکمه‌های یهودیان له شدند، چرا مسلمانان کاری نکردند؟

مروی با اشاره به جنایات هولناک اسرائیل در غزه، خاطرنشان کرد: غزه امروز با دو تا سه میلیون جمعیت از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی محروم است. آیا در تاریخ چنین جنایاتی سابقه داشته است؟

تولیت آستان قدس رضوی، ریشه اصلی مشکلات را نبود «اتحاد و انسجام» دانست و تأکید کرد: اگر کشورهای اسلامی متحد شوند، نابودی دشمنان با کمترین هزینه ممکن خواهد شد. اتحاد و انسجامی که در ایران موجب ناکامی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها شد، اگر در سطح همه کشورهای اسلامی حاکم شود، دشمن با شکست مواجه خواهد شد.

وی با یادآوری سیاست راهبردی امام راحل، رهبر شهیدان و رهبر معظم انقلاب در زمینه اتحاد کشورهای اسلامی، گفت: ممکن است ما مسلمانان در برخی مسائل با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشیم، اما دشمن هم نیستیم. ما یک خدا داریم، یک قبله، یک پیامبر و یک قرآن. دشمنان اسلام القا می‌کنند که ما با یکدیگر دشمن هستیم؛ در حالی که دشمنی مسلمان با مسلمان، خلاف قرآن و سنت رسول الله(ص) است.

مروی با اشاره به جایگاه ویژه زائران پاکستانی در حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: پس از زائران عراقی، پرجمعیت‌ترین زائران در مشهد مقدس، برادران پاکستانی ما هستند و بدین منظور یک رواق در حرم مطهر رضوی به زائران پاکستانی اختصاص داده‌ایم تا بتوانند به زبان و فرهنگ خودشان برنامه‌های عبادی و زیارتی را انجام دهند.

تولیت آستان قدس رضوی با تقدیر از همراهی مسئولانه مردم و دولت پاکستان در جنگ اخیر، ابراز امیدواری کرد: با عنایت وزیر کشور پاکستان، تمهیداتی فراهم شود که زائران بیشتری از این کشور در مشهد، قم و ایران حضور یابند.

وی گفت: همانگونه که این جنگ روابط ایران و پاکستان را بیش از پیش نزدیک کرد، امیدواریم روابط ایران با سایر کشورهای مسلمان و حوزه خلیج فارس نیز بر خلاف میل دشمن، به دوستی، محبت و برادری بیشتر تبدیل شود.

سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران و دیدار با تولیت آستان قدس رضوی، از زحمات و خدمات این آستان مقدس در میزبانی، کمک و خدمت‌رسانی به زائران پاکستانی حضرت رضا(ع) تشکر و قدردانی کرد.