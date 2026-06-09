https://mehrnews.com/x3ch49 ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ کد مطلب 6854960 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ آمادهسازی صحنهای حرم مطهر امام رضا(ع) با نزدیک شدن به ماه محرم مشهد- در این فیلم تصاویری از آمادهسازی صحنهای حرم مطهر امام رضا(ع) با نزدیک شدن به ماه محرم را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6854960 کپی شد مطالب مرتبط کارگاه دوخت لباس شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر رضوی طراحی و نصب ۲۸۶ المان بصری در رواقهای حرم مطهر رضوی حرم رضوی در سالروز ولادت امام موسی بن جعفر(ع) برچسبها ماه محرم و صفر مشهد حرم امام رضا (ع)
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