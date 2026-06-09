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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

آماده‌سازی صحن‌های حرم مطهر امام رضا(ع) با نزدیک شدن به ماه محرم

آماده‌سازی صحن‌های حرم مطهر امام رضا(ع) با نزدیک شدن به ماه محرم

مشهد- در این فیلم تصاویری از آماده‌سازی صحن‌های حرم مطهر امام رضا(ع) با نزدیک شدن به ماه محرم را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6854960

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