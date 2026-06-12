«صبح روز دهم»، کتابی درباره تداوم خط سرخ عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «صبح روز دهم» به قلم حجت‌الاسلام سید محمدحسین راجی اثری که با تمرکز بر مؤلفه‌های عاشورایی در سیره رهبر شهید انقلاب، تلاش دارد پیوند میان فرهنگ عاشورا و تجربه‌های معاصر جهاد و مقاومت را روایت کند.

در این کتاب، نویسنده با اشاره به ده شاخصه عاشورایی، به بازخوانی مفاهیمی چون اخلاص، شجاعت، ایثار، عزت‌مداری، مجاهدت و بی‌اعتنایی به دنیا در زندگی و سیره رهبر شهید انقلاب پرداخته و این مفاهیم را در امتداد مکتب امام حسین(ع) تحلیل کرده است.

«صبح روز دهم» روایتی است از تداوم خط عاشورا در تاریخ معاصر؛ مسیری که از واقعه کربلا آغاز می‌شود و تا حوادث و شخصیت‌های معاصر جهان اسلام امتداد می‌یابد. نویسنده در بخش‌های مختلف کتاب، با بهره‌گیری از خاطرات و روایت‌های مرتبط با رهبر شهید انقلاب، رئیس‌جمهور شهید، شهید حاج قاسم سلیمانی و حماسه‌سازان جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس سوم، تلاش کرده است تصویری از استمرار فرهنگ مقاومت ارائه دهد.

این اثر در واقع ویرایش جدید و تکامل‌یافته کتاب «از ظهر عاشورا تا شام بغداد» به شمار می‌رود؛ کتابی که پیش‌تر با محوریت خاطرات و سیره شهید حاج قاسم سلیمانی منتشر شده بود. نسخه جدید علاوه بر محتوای پیشین، با افزوده شدن روایت‌هایی تازه از چهره‌های مقاومت و رخدادهای معاصر، گسترش یافته است.

در بخشی از کتاب آمده است:

تنها کسانی از آزمون‌های سخت الهی سربلند بیرون می‌آیند که دل بسته و وابسته به دنیا نباشند. امام حسین الان در آزمون بزرگ کربلا و در روز عاشورا فرمود: «فَالْمَغْرُورُ مَنْ غَرَّتْهُ وَالشَّقُّ مَنْ فَتَنَتْهُ، فَلا تَغُرَّنَّکُمْ هَذِهِ الدُّنْیا فَإِنَّهَا تَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ رَکَنَ إِلَیْهَا، وَ تُخَیِّبُ طَمَعَ مَنْ طَمِعَ فیها» ؛ فریب خورده کسی است که دنیا او را فریب دهد و نگون بخت کسی است که دنیا او را مفتون خود کند. [ مراقب باشید این دنیا شما را نفریبد که دنیا امید هر کسی را که به او دل ،ببندد قطع می‌کند و طمع آزمندان به خود را می‌خشکاند.

اما بسیاری از کوفیان در امتحان الهی کربلا سرافکنده شدند؛ چرا که وابستگی‌شان به دنیا، مانع از پروازشان در آسمان قرب الهی شد. ویژگی مشترک امثال شهید امام خامنه‌ای (ره) با یاران اباعبدالله در این است که دنیا نتوانست آنها را اسیر خودش بکند.

کتاب «صبح روز دهم»در 324صفحه و از سوی انتشارات سعدا منتشر شده و برای علاقه‌مندان به معارف عاشورایی، ادبیات مقاومت و روایت‌های مرتبط با سیره شخصیت‌های معاصر انقلاب اسلامی در دسترس قرار گرفته است.