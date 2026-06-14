ترامپ ماهیت هیولایی ایالات متحده را نمایان ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کبریایی زاده رایزن فرهنگی کشورمان در سخنانی، به موضوع اصلی یعنی جنایات امریکا و اسرائیل علیه ملت ایران پرداخت.
خانم واندا کوتالاوالا گفت: تهاجم مکرر آمریکا در سایه هدایت شخصی چون ترامپ ماهیت هیولایی ایالات متحده را برای جامعه جهانی بیش از پیش افشا کرد.
پراتاپ تیلیکراتنه نیز، بیان کرد: هرگز از دل فرهنگ آمریکایی و غربی شخصیت معنوی و انسان دوست ظهور نکرده است ،آنچه در تاریخ یافت میشود غارت کردن ملتها توسط آنها است .
در این گفتوگو، مجموعهای از موضوعات در حوزه تعاملات فرهنگی میان ایران و سریلانکا و به ویژه حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و جنایت این دو رژیم در به شهادت رساندن رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای و مقاومت بینظیر مردم ایران و پیروزی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل تبادل نظر شد.
حاضران همچنین به نگاه راهبردی رهبر شهید ، تأکید او بر استقلال سیاسی و فرهنگی، و نقشآفرینی آن حکیم فرزانه در هدایت گفتمان مقاومت پرداختند.
اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل جنایتکار علیه جمهوری اسلامی ایران و حمله به مدرسه میناب، حمله به زیر ساختهای علمی، دانشگاهی، فرهنگی، از دیگر محورهای این گفتوگو بود.
در این بخش، پیرامون ماهیت اقدامات آمریکا و اسرائیل، نارسائی فرهنگ غرب در درک ارزشهای انسانی و معنوی، پیامدهای ژئوپلیتیکی حمله به ایران و واکنش قهرمانانه ایران گفتوگو شد و با اشاره به رویکرد استقامت و پایداری ایران که ریشه در فرهنگ، مذهب و تمدن ایرانی دارد، مقاومت ایرانیان به عنوان بخشی از یک گفتمان ریشهدار مبتنی بر استقلال، هویت ملی و مقابله با سلطهگری ارزیابی شد.
در این چارچوب، مقاومت بهعنوان یک مؤلفه فرهنگی که در لایههای مختلف جامعه ایرانی نهادینه شده و در مواجهه با فشارهای خارجی، بهصورت یکپارچه و هدفمند بروز مییابد و شگفتی ساز است مورد توجه قرار گرفت.
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