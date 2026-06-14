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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

ترامپ ماهیت هیولایی ایالات متحده را نمایان ساخت

ترامپ ماهیت هیولایی ایالات متحده را نمایان ساخت

کوتالاوالا فعال فرهنگی در کشور سریلانکا گفت: تهاجم مکرر آمریکا در سایه هدایت شخصی چون ترامپ ماهیت هیولایی ایالات متحده را برای جامعه جهانی بیش از پیش افشا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کبریایی زاده رایزن فرهنگی کشورمان در سخنانی، به موضوع اصلی یعنی جنایات امریکا و اسرائیل علیه ملت ایران پرداخت.

خانم واندا کوتالاوالا گفت: تهاجم مکرر آمریکا در سایه هدایت شخصی چون ترامپ ماهیت هیولایی ایالات متحده را برای جامعه جهانی بیش از پیش افشا کرد.

پراتاپ تیلیکراتنه نیز، بیان کرد: هرگز از دل فرهنگ آمریکایی و غربی شخصیت معنوی و انسان دوست ظهور نکرده است ،آنچه در تاریخ یافت می‌شود غارت کردن ملت‌ها توسط آنها است .

در این گفت‌وگو، مجموعه‌ای از موضوعات در حوزه تعاملات فرهنگی میان ایران و سریلانکا و به ویژه حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و جنایت این دو رژیم در به شهادت رساندن رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای و مقاومت بی‌نظیر مردم ایران و پیروزی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل تبادل نظر شد.

حاضران همچنین به نگاه راهبردی رهبر شهید ، تأکید او بر استقلال سیاسی و فرهنگی، و نقش‌آفرینی آن حکیم فرزانه در هدایت گفتمان مقاومت پرداختند.

اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل جنایتکار علیه جمهوری اسلامی ایران و حمله به مدرسه میناب، حمله به زیر ساخت‌های علمی، دانشگاهی، فرهنگی، از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود.

در این بخش، پیرامون ماهیت اقدامات آمریکا و اسرائیل، نارسائی فرهنگ غرب در درک ارزش‌های انسانی و معنوی، پیامدهای ژئوپلیتیکی حمله به ایران و واکنش‌ قهرمانانه ایران گفت‌وگو شد و با اشاره به رویکرد استقامت و پایداری ایران که ریشه در فرهنگ، مذهب و تمدن ایرانی دارد، مقاومت ایرانیان به عنوان بخشی از یک گفتمان ریشه‌دار مبتنی بر استقلال، هویت ملی و مقابله با سلطه‌گری ارزیابی شد.

در این چارچوب، مقاومت به‌عنوان یک مؤلفه فرهنگی که در لایه‌های مختلف جامعه ایرانی نهادینه شده و در مواجهه با فشارهای خارجی، به‌صورت یکپارچه و هدفمند بروز می‌یابد و شگفتی ساز است مورد توجه قرار گرفت.

کد مطلب 6858960
زهرا اسكندری

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