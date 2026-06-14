کتاب «بعثت امت» تئوری و تفسیر حال کنونی مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بعثت امت» با حضور حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان در اجتماع پرشور مردمی میدان انقلاب اسلامی رونمایی شد. این کتاب که تدوین آن از چند سال پیش در مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) آغاز شده بود، به موضوع رسالت جهانی انقلاب اسلامی و مردم ایران در اندیشه شهید آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای پرداخته و همزمان با بعثت مردم ایران، توسط دفتر نشر معارف منتشر شد و اکنون به مرحله رونمایی رسید.

در این مراسم پرشور که با تکبیرهای جمعیت حاضر همراه بود، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه و نویسندۀ مقدمه کتاب، و محمدرضا کوهکن، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق‌(ع) و محقق کتاب، حضور داشتند.

حجت‌الاسلام پناهیان پس از رونمایی از تابلوی یادبود کتاب و در ابتدای سخنان خود، به تاریخچه نگارش و نام‌گذاری این کتاب اشاره کرد و اظهار داشت داستان عرضه این کتاب شبیه معجزه است؛ چراکه تحقیق و تدوین این اثر از حدود ۷ الی ۸ سال پیش، بر اساس احساس نیاز برای پاسخ به یک خلاء فکری در جامعه و یک راهبرد مهم در بیانات رهبر شهید، در مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) زیر نظر دانشمند شهید، داماد غریب قائد شهید، دکتر مصباح‌الهدی باقری (رئیس وقت مرکز رشد) انجام گرفت و مورد عنایت ایشان بود. بنا بود مراسم رونمایی در ایام عید مبعث برگزار شود اما به دلیل حوادث دی‌ماه به تعویق افتاد و سپس بنا شد رونمایی 1-2 هفته قبل از شهادت ایشان و امام شهید، انجام گیرد. اما تقدیر چنین بود که این اتفاق پس از شهادت امام شهید رخ دهد و با خون آن‌ها عملاً این کتاب ترویج شد؛ چرا که مفهوم «بعثت امت» اکنون دیگر رخ داده و در جامعه فهم و لمس می‌شود.

پناهیان با تأکید بر ضرورت مطالعه کتاب بعثت امت در شرایط حاضر، این کتاب را «تفسیر حال کنونی مردم ایران» دانست و افزود: این کتاب، تحلیلی است برای رویدادی که امام شهید ما با خون خود آن را امضا کرده است. این کتاب، تئوری و تفکر پشت سر وضعیتی است که ملت ما در حال حاضر پیدا کرده و ان‌شاءالله مردم ما با همین بعثت، مردم جهان را از ستم نجات خواهند داد. رونمایی این کتاب در وسط جنگ و تهدیدها، در میان شجاع‌ترین ملت تاریخ و جهان اتفاقی می‌افتد؛ از آنجا که این کتاب دربرگیرنده کلمات امام شهید است و ایشان صاحب نَفَس بود، کتاب ایشان و موضوع ایشان در این جایگاه مطرح و برجسته شده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه بعثت مردم ایران، بعثت امت اسلامی و سپس بعثت مردم جهان را در پی خواهد داشت، با استناد به کلامی از رهبر شهید، تلاش برای بیدارسازی ملت‌ها توسط مردم ایران را خطرناک‌تر از بمب اتم برای آمریکا خواند و از بعثت مردم ایران به عنوان «نرم‌افزار بیداری و برانگیختگی» یاد کرد.

وی افزود: این کتاب خلأ آموزش تفکر دینی ما در این ۴۷ سال را برطرف می‌کند؛ من از آموزش و پرورش خواهش می‌کنم تعلیمات دینی را آنگونه که یهودیان می‌پسندند، ارائه ندهند؛ توصیه به دینداری و اخلاق‌مداری فردی برای رسیدن به خدا و کاری به کسی نداشتن، مورد پسند یهودیان است. باید دین ضدصهیونیستی را یاد داد، باید به جوان گفت خدا دین تو را به شرطی قبول می‌کند که مسئولیت نجات جهان را بر عهده بگیری؛ همان مسئولیتی که پیغمبر اکرم (ص) داشت. برای این باید نماز بخوانی که قدرت بگیری، چون تو ناجی عالم هستی. کتاب بعثت امت این خلأ را برطرف می‌کند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: این کتاب خلأ شعارهای امروز ما را نیز برطرف می‌کند؛ چراکه شعارهای ما مانند «هیهات منا الذلة» ناکافی و از نیاز کنونی جامعه عقب‌تر هستند. ما امروز باید شعارهایی سر بدهیم که فراتر از ذلت‌ناپذیری برای ایران، به دنبال رفع ذلت از سر مردم مسلمان و مردم جهان و نابودی استکبار جهانی باشد. نیازمند شعارهایی هستیم که نقش‌آفرینی جهانی کنونی ما را تبیین کند.

پناهیان در تبیین اهمیت این موضوع اظهار داشت: بنده حاضر هستم در فضای اربعینی این میدان، کفش همه مردم را واکس بزنم، اما از شما یک خواسته داشته باشم و آن اینکه به نقش جهانی خود توجه کنید. چراکه دوره دین فردی دیگر گذشته است. حتی دوره اینکه ما فقط در میهن خود محدود باشیم، گذشته است. اگر ما به دنبال امنیت خود هستیم، خداوند برای رسیدن به آن از ما می‌خواهد که امنیت را برای مردم جهان و به عنوان مثال برای مردم لبنان فراهم کنیم؛ لذا واکنش نظامی چند شب گذشته ما در دفاع از مردم لبنان، به نحوی از جنگ 12 روزه و جنگ رمضان با اهمیت‌تر است و نقش ایران اسلامی و مردم ایران در بیدارسازی مردم جهان را نشان می‌دهد.

وی در ادامه به قرائت برخی از جملات کتاب و بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: رهبر شهید می‌فرماید «بعثت یعنی برانگیختگی برای نجات بشر». شما برای نجات میهن خود به میدان آمده‌اید یا برای نجات بشر؟ نجات وطن، آغازی برای نجات کره زمین است. شما بعد از این سخنرانی، دعای استغاثه به امام زمان (عج) را قرائت خواهید کرد؛ بدانید که امام زمان (عج) برای نجات کشور شما نمی‌آید، ایشان برای نجات جهان خواهد آمد. لذا شما جهانی هستید.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان با اشاره به جمله «جمهوری اسلامی، آغاز یک بعثت جهانی است» امام شهید افزود: شما بدانید که اثر نَفَس قدسی قائد شهید هستید و در همین مسیر عمل می‌کنید.

لازم به ذکر است کتاب بعثت امت با مقدمه حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، و تحقیق و نگارش محمدرضا کوهکن، حاصل یک پژوهش چندساله در حلقه دیپلماسی عمومی انقلاب اسلامی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) است که اخیراً توسط دفتر نشر معارف در ۶۷۲ صفحه انتشار یافته و به دنبال استقبال خوب مخاطبان، در آستانه چاپ دوم قرار گرفته است.

این اثر برای اولین‌بار در قالب یک کتاب، به مفهوم «بعثت امت» پرداخته و ضمن تقریر نگاهی نو به مفهوم «بعثت»، به تبیین چیستی، چرایی و چگونگی رسالت جهانی مردم ایران پرداخته و به‌عنوان نقشه‌راه و جعبه‌ابزاری برای نقش‌آفرینی جهانی مردم ایران شناخته می‌شود و برای دسته‌های مختلف مخاطبان قابل استفاده خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه کتاب «بعثت امت» به فروشگاه‌های اینترنتی و حضوری جبهه فکری انقلاب اسلامی در سراسر کشور، از جمله فروشگاه اینترنتی رشدا (rushda.ir)یا فروشگاه اینترنتی نشر معارف (nashremaaref.ir) مراجعه نمایند.

همچنین اطلاعات تکمیلی درباره این کتاب در کانال بله، ایتا و تلگرام «مجله تصویری بعثت امت» به نشانی @Besat_Ommat در دسترس مخاطبان قرار دارد.