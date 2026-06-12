  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۸

برنامه‌ریزی آمریکا برای کاهش حمایت نظامی از عملیات ناتو در اروپا

برنامه‌ریزی آمریکا برای کاهش حمایت نظامی از عملیات ناتو در اروپا

مقام‌های اروپایی اعلام کردند که آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای کاهش تعداد هواپیماها و ناوهای جنگی اختصاص‌ یافته به عملیات‌ ناتو در قاره سبز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی گزارش داد که آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای کاهش تعداد هواپیماها و ناوهای جنگی اختصاص‌ یافته به عملیات‌ ناتو در اروپا است.

این خبر در حالی است که گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های اروپایی از طرح آمریکا برای کاهش چشمگیر توان نظامی خود در پیمان ناتو حکایت دارد. اقدامی که می تواند نشان دهنده تعمیق شکاف های امنیتی میان این ائتلاف نظامی و احتمال خروج کامل واشنگتن از آن باشد.

بر اساس گزارش این رسانه ها، آمریکا درصدد است تا سهم نظامی خود برای حمایت از متحدان اروپایی در مواقع بحران را به شدت کاهش دهد. این مسئله کاهش اعزام جنگنده ها، ناوهای جنگی، زیردریایی ها و هواپیماهای سوخت رسان را نیز شامل خواهد شد.

این شکاف میان دو سوی اقیانوس اطلس، پس از انتقاد ترامپ از اعضای ناتو به علت عدام حمایت کافی از طرح های واشنگتن در تجاوز به ایران عمیق تر شده است.

کد مطلب 6857642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها