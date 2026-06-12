به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی گزارش داد که آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای کاهش تعداد هواپیماها و ناوهای جنگی اختصاص‌ یافته به عملیات‌ ناتو در اروپا است.

این خبر در حالی است که گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های اروپایی از طرح آمریکا برای کاهش چشمگیر توان نظامی خود در پیمان ناتو حکایت دارد. اقدامی که می تواند نشان دهنده تعمیق شکاف های امنیتی میان این ائتلاف نظامی و احتمال خروج کامل واشنگتن از آن باشد.

بر اساس گزارش این رسانه ها، آمریکا درصدد است تا سهم نظامی خود برای حمایت از متحدان اروپایی در مواقع بحران را به شدت کاهش دهد. این مسئله کاهش اعزام جنگنده ها، ناوهای جنگی، زیردریایی ها و هواپیماهای سوخت رسان را نیز شامل خواهد شد.

این شکاف میان دو سوی اقیانوس اطلس، پس از انتقاد ترامپ از اعضای ناتو به علت عدام حمایت کافی از طرح های واشنگتن در تجاوز به ایران عمیق تر شده است.