«معادله راهبردی جدید» ایران در منطقه با استناد به اصل «وحدت میادین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی اذعان کردند که پس از حملات تلافی جویانه ایران علیه اهداف اسرائیلی در واکنش به تجاوز به ضاحیه جنوبی بیروت، اکنون «یک معادله راهبردی جدید» در میدان نبرد منطقه‌ ای ظهور کرده است.

بر اساس این گزارش، در سلسله مباحثی که از کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی پخش شد، نگرانی‌هایی در درون تشکیلات امنیتی «اسرائیل» در مورد چگونگی واکنش به خط قرمز جدید مرتبط با بیروت، به ویژه در بحبوحه هشدارهای ایران علیه هرگونه تشدید تنش در لبنان، مطرح شد.

به اذعان تحلیلگران صهیونیست،‌ تحولات اخیر نشان دهنده تغییر در موازنه بازدارندگی است، زیرا اکنون به نظر می‌رسد فضای عمل «اسرائیل» تحت تأثیر محاسبات منطقه‌ای در حال تغییر، محدودتر شده است.