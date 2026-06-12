به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد خاکی در گردهمایی روسا و نواب روسای هیئت‌های والیبال استان کردستان و شهرستان‌های مختلف با اشاره به اهمیت نقش هیئت‌های ورزشی در مسیر توسعه ورزش استان اظهار کرد: موفقیت هیأت‌ها بدون برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند امکان‌پذیر نیست و عملکرد آنها همواره مورد ارزیابی و رصد قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت فعال بودن هیئت‌های شهرستانی افزود: ارتباط نزدیک هیأت‌ها با ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها می‌تواند زمینه رفع مشکلات و شناسایی ظرفیت‌های جدید را فراهم کند.

وی با اشاره به چالش کمبود زیرساخت‌های ورزشی در بسیاری از رشته‌ها گفت: باید از ظرفیت فضاهای موجود به بهترین شکل استفاده شود و برای توسعه ورزش، مدیریت صحیح امکانات اهمیت زیادی دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با بیان اینکه مطالبات جامعه ورزشی نسبت به گذشته افزایش یافته است، افزود: امروز حتی در مناطق روستایی نیز درخواست‌ها به سمت توسعه زیرساخت‌های ورزشی حرکت کرده و باید پاسخگوی نیاز همه اقشار جامعه باشیم.

والیبال کردستان در مسیر رشد قرار دارد

خاکی والیبال را از رشته‌های مورد توجه خانواده‌ها و مسئولان دانست و اظهار کرد: این رشته ورزشی در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌هایی داشته اما اکنون در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.

وی با اشاره به موضوع ایجاد خانه والیبال در شهرستان‌های استان گفت: ایجاد خانه والیبال در همه شهرستان‌ها امکان‌پذیر نیست، اما سازوکارهایی برای استفاده مشترک از ظرفیت‌های موجود پیش‌بینی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان حضور بخش خصوصی در حمایت از تیم‌های ورزشی را ضروری عنوان کرد و گفت: هیأت والیبال استان در زمینه جذب حمایت‌های بخش خصوصی عملکرد قابل قبولی داشته و این مسیر باید تقویت شود.

خاکی تأکید کرد: در ورزش جایگاه ریاست و زیردست مطرح نیست و همه خادم جامعه ورزش هستیم؛ همچنین رعایت عدالت میان بانوان و آقایان و توجه به حقوق بانوان از اولویت‌های اداره کل ورزش و جوانان کردستان است.

تأکید بر استعدادیابی و ارتقای سطح مربیان

وی از هیئت‌های ورزشی خواست برای جذب ورزشکاران بیشتر و افزایش آمار فعالیت‌های ورزشی تلاش کنند و افزود: افزایش تعداد ورزشکاران زمینه استعدادیابی بهتر و شناسایی نیروهای توانمند را فراهم می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین بر ضرورت به‌روز شدن مربیان به‌ویژه در رده‌های پایه تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش در چارچوب تفاهم‌نامه‌های همکاری می‌تواند به توسعه ورزش پایه کمک کند.

خاکی ادامه داد: وظیفه اصلی هیئت‌های ورزشی، آموزش، توسعه رشته و پرورش استعدادهاست و حمایت از تیم‌های حاضر در لیگ‌های حرفه‌ای باید با مشارکت بخش خصوصی دنبال شود.

در پایان این نشست، لوح یادبود جامعه ورزش والیبال استان به پاس حمایت‌ها و فعالیت‌های مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در حوزه والیبال، از سوی هیأت رئیسه این رشته به وی اهدا شد.