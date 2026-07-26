به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی پیش از ظهر یکشنبه در مجمع سالانه هیئت ورزش‌های همگانی کردستان با قدردانی از تلاش‌های هیئت استان و شهرستان‌ها اظهار کرد: توسعه ورزش در استان تنها به حوزه قهرمانی محدود نمی‌شود و ورزش همگانی بخش مهمی از برنامه‌های ما را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: هیئت ورزش‌های همگانی در سال گذشته اقدامات قابل توجهی انجام داده و ترکیب هیئت‌های شهرستانی نیز از ظرفیت نیروهای توانمند و افراد نخبه برخوردار است که باید از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف ورزش استان استفاده شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با انتقاد از غیبت برخی هیئت‌های شهرستانی در مجامع سالانه بیان کرد: این مجامع فرصتی برای بررسی عملکرد یک ساله، بیان مشکلات و ارائه راهکار است و انتظار می‌رود مسئولان هیئت‌ها برای حضور در این جلسات اهمیت بیشتری قائل شوند.

خاکی ادامه داد: هیئت‌های شهرستانی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار با محدودیت‌های زیرساختی و امکانات مواجه هستند و اداره کل ورزش و جوانان آماده است در حد توان برای رفع مشکلات و تقویت فعالیت‌های آنها همکاری کند.

وی خواستار توجه بیشتر به قابلیت اجرای طرح‌های ابلاغی در استان‌ها شد و گفت: طرح‌های فدراسیون باید با در نظر گرفتن شرایط، ظرفیت‌ها و امکانات هر استان تدوین و اجرا شود، چرا که ممکن است یک برنامه در استانی قابلیت اجرای بالایی داشته باشد اما در منطقه‌ای دیگر نیازمند تغییر و بومی‌سازی باشد.

ورزش همگانی محدود به ورزش صبحگاهی نیست

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر اینکه فعالیت هیئت ورزش‌های همگانی نباید به برگزاری چند برنامه مناسبتی و همایش محدود شود، افزود: این هیئت دارای انجمن‌ها و کمیته‌های متعددی است که باید متناسب با ظرفیت‌های هر شهرستان فعال شوند.

خاکی تصریح کرد: مردم انتظار دارند امکانات و رشته‌های ورزشی متنوعی در اختیار آنها قرار گیرد و نمی‌توان به دلیل کمبود برخی امکانات، فعالیت‌ها را متوقف کرد. باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با برنامه‌ریزی، زمینه توسعه رشته‌های زیرمجموعه ورزش همگانی را فراهم کنیم.

وی بر لزوم تقویت ارتباط هیئت‌های ورزش همگانی با شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر مجموعه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: جامعه هدف ورزش همگانی در دسترس است و نیازی به تبلیغات گسترده برای شناسایی آن وجود ندارد، بلکه باید با برنامه‌ریزی منسجم، این ظرفیت را جذب، سازماندهی و فعال کرد.

خاکی با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد هیئت‌های شهرستانی اظهار کرد: مسئولان هیئت‌ها باید بر فعالیت مربیان و نحوه دریافت شهریه از مردم نظارت داشته باشند و اجازه ندهند در این زمینه تخلفی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و فراهم کردن امکان ارتقای دانش مربیان از دیگر وظایف مهم هیئت‌هاست و باید مشکلات افرادی که برای شرکت در دوره‌ها با موانعی مانند مسائل مالی یا اداری مواجه هستند، بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین بر ضرورت ارتباط میان هیئت‌های همگانی و هیئت‌های ورزشی قهرمانی تأکید کرد و گفت: استعدادهای شناسایی‌شده در برنامه‌های ورزش همگانی باید به هیئت‌های تخصصی معرفی شوند تا زمینه رشد و پرورش آنها در مسیر قهرمانی فراهم شود.

شفافیت مالی در هیئت‌های ورزشی ضروری است

خاکی با تأکید بر ضرورت شفافیت مالی در هیئت‌های ورزشی اظهار کرد: هیئت‌ها باید در حوزه مالی شفاف عمل کنند و عملکرد آنها مطابق برنامه‌های نظارتی بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی ورزش در کردستان افزود: سرانه فضای ورزشی استان در شرایط مطلوبی قرار ندارد و میانگین سرانه فضای ورزشی حدود ۴۶ سانتی‌متر است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تمام هیئت‌های ورزشی یک سالن یا فضای اختصاصی در اختیار داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: از مجموع ۱۳۱ فضای سرپوشیده، زمین چمن و استخر موجود در سطح استان، بخشی از اماکن در اختیار هیئت‌های ورزشی قرار گرفته و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی زمانی و استفاده از ظرفیت اماکن ورزشی، امکان بهره‌مندی هیئت‌های مختلف فراهم شود.

خاکی با اشاره به نقش ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها در حمایت از هیئت‌ها گفت: انتظار می‌رود هیئت‌های شهرستانی تعامل و هماهنگی بیشتری با ادارات ورزش و جوانان داشته باشند و برای جذب اعتبارات و امکانات مورد نیاز خود از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر هیئتی که برنامه داشته باشد و برای توسعه فعالیت‌های خود تلاش کند، مورد حمایت اداره کل ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت و اولویت ما کمک به مجموعه‌هایی است که عملکرد بهتر و برنامه‌های مشخص‌تری دارند.

مدیریت ورزش بر اساس قانون و بدون دخالت در انتخابات است

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند برگزاری مجامع انتخاباتی هیئت‌های ورزشی گفت: اداره کل ورزش و جوانان در انتخابات هیئت‌ها اصل بی‌طرفی را رعایت کرده و مطابق قانون، وظیفه نظارت بر روند برگزاری مجامع را بر عهده دارد.

خاکی افزود: ترکیب مجامع انتخاباتی مطابق آیین‌نامه و با تأیید فدراسیون‌های مربوطه شکل می‌گیرد و اداره کل ورزش و جوانان در انتخاب افراد واجد شرایط، دخالتی خارج از چارچوب قانونی ندارد.

وی تصریح کرد: افرادی که در مجامع انتخاباتی رأی می‌آورند، فارغ از اینکه چه کسی به آنها رأی داده است، مورد حمایت قرار می‌گیرند و وظیفه ما همکاری با رئیس هیئت منتخب و کمک به پیشبرد امور ورزش استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان تأکید کرد: ملاک ارزیابی هیئت‌ها باید عملکرد و میزان فعالیت آنها باشد و نه روابط شخصی. هر فردی که در مسیر توسعه ورزش استان فعالیت کند مورد حمایت قرار می‌گیرد و در مقابل، اجازه نخواهیم داد از ظرفیت هیئت‌های ورزشی برای منافع شخصی استفاده شود.

خاکی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری فدراسیون، هیئت ورزش‌های همگانی استان و هیئت‌های شهرستانی، اقدامات مؤثری برای ارتقای سلامت جامعه و گسترش فرهنگ ورزش همگانی در کردستان انجام شود.