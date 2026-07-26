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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

خاکی: ورزش همگانی باید از برگزاری همایش‌ها فراتر برود

خاکی: ورزش همگانی باید از برگزاری همایش‌ها فراتر برود

سنندج- مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: هیئت‌ ورزش همگانی باید با استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد، برنامه‌های مستمری برای سازماندهی مردم داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی پیش از ظهر یکشنبه در مجمع سالانه هیئت ورزش‌های همگانی کردستان با قدردانی از تلاش‌های هیئت استان و شهرستان‌ها اظهار کرد: توسعه ورزش در استان تنها به حوزه قهرمانی محدود نمی‌شود و ورزش همگانی بخش مهمی از برنامه‌های ما را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: هیئت ورزش‌های همگانی در سال گذشته اقدامات قابل توجهی انجام داده و ترکیب هیئت‌های شهرستانی نیز از ظرفیت نیروهای توانمند و افراد نخبه برخوردار است که باید از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف ورزش استان استفاده شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با انتقاد از غیبت برخی هیئت‌های شهرستانی در مجامع سالانه بیان کرد: این مجامع فرصتی برای بررسی عملکرد یک ساله، بیان مشکلات و ارائه راهکار است و انتظار می‌رود مسئولان هیئت‌ها برای حضور در این جلسات اهمیت بیشتری قائل شوند.

خاکی ادامه داد: هیئت‌های شهرستانی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار با محدودیت‌های زیرساختی و امکانات مواجه هستند و اداره کل ورزش و جوانان آماده است در حد توان برای رفع مشکلات و تقویت فعالیت‌های آنها همکاری کند.

وی خواستار توجه بیشتر به قابلیت اجرای طرح‌های ابلاغی در استان‌ها شد و گفت: طرح‌های فدراسیون باید با در نظر گرفتن شرایط، ظرفیت‌ها و امکانات هر استان تدوین و اجرا شود، چرا که ممکن است یک برنامه در استانی قابلیت اجرای بالایی داشته باشد اما در منطقه‌ای دیگر نیازمند تغییر و بومی‌سازی باشد.

ورزش همگانی محدود به ورزش صبحگاهی نیست

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر اینکه فعالیت هیئت ورزش‌های همگانی نباید به برگزاری چند برنامه مناسبتی و همایش محدود شود، افزود: این هیئت دارای انجمن‌ها و کمیته‌های متعددی است که باید متناسب با ظرفیت‌های هر شهرستان فعال شوند.

خاکی تصریح کرد: مردم انتظار دارند امکانات و رشته‌های ورزشی متنوعی در اختیار آنها قرار گیرد و نمی‌توان به دلیل کمبود برخی امکانات، فعالیت‌ها را متوقف کرد. باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با برنامه‌ریزی، زمینه توسعه رشته‌های زیرمجموعه ورزش همگانی را فراهم کنیم.

وی بر لزوم تقویت ارتباط هیئت‌های ورزش همگانی با شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر مجموعه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: جامعه هدف ورزش همگانی در دسترس است و نیازی به تبلیغات گسترده برای شناسایی آن وجود ندارد، بلکه باید با برنامه‌ریزی منسجم، این ظرفیت را جذب، سازماندهی و فعال کرد.

خاکی با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد هیئت‌های شهرستانی اظهار کرد: مسئولان هیئت‌ها باید بر فعالیت مربیان و نحوه دریافت شهریه از مردم نظارت داشته باشند و اجازه ندهند در این زمینه تخلفی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و فراهم کردن امکان ارتقای دانش مربیان از دیگر وظایف مهم هیئت‌هاست و باید مشکلات افرادی که برای شرکت در دوره‌ها با موانعی مانند مسائل مالی یا اداری مواجه هستند، بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین بر ضرورت ارتباط میان هیئت‌های همگانی و هیئت‌های ورزشی قهرمانی تأکید کرد و گفت: استعدادهای شناسایی‌شده در برنامه‌های ورزش همگانی باید به هیئت‌های تخصصی معرفی شوند تا زمینه رشد و پرورش آنها در مسیر قهرمانی فراهم شود.

شفافیت مالی در هیئت‌های ورزشی ضروری است

خاکی با تأکید بر ضرورت شفافیت مالی در هیئت‌های ورزشی اظهار کرد: هیئت‌ها باید در حوزه مالی شفاف عمل کنند و عملکرد آنها مطابق برنامه‌های نظارتی بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی ورزش در کردستان افزود: سرانه فضای ورزشی استان در شرایط مطلوبی قرار ندارد و میانگین سرانه فضای ورزشی حدود ۴۶ سانتی‌متر است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تمام هیئت‌های ورزشی یک سالن یا فضای اختصاصی در اختیار داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: از مجموع ۱۳۱ فضای سرپوشیده، زمین چمن و استخر موجود در سطح استان، بخشی از اماکن در اختیار هیئت‌های ورزشی قرار گرفته و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی زمانی و استفاده از ظرفیت اماکن ورزشی، امکان بهره‌مندی هیئت‌های مختلف فراهم شود.

خاکی با اشاره به نقش ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها در حمایت از هیئت‌ها گفت: انتظار می‌رود هیئت‌های شهرستانی تعامل و هماهنگی بیشتری با ادارات ورزش و جوانان داشته باشند و برای جذب اعتبارات و امکانات مورد نیاز خود از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر هیئتی که برنامه داشته باشد و برای توسعه فعالیت‌های خود تلاش کند، مورد حمایت اداره کل ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت و اولویت ما کمک به مجموعه‌هایی است که عملکرد بهتر و برنامه‌های مشخص‌تری دارند.

مدیریت ورزش بر اساس قانون و بدون دخالت در انتخابات است

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند برگزاری مجامع انتخاباتی هیئت‌های ورزشی گفت: اداره کل ورزش و جوانان در انتخابات هیئت‌ها اصل بی‌طرفی را رعایت کرده و مطابق قانون، وظیفه نظارت بر روند برگزاری مجامع را بر عهده دارد.

خاکی افزود: ترکیب مجامع انتخاباتی مطابق آیین‌نامه و با تأیید فدراسیون‌های مربوطه شکل می‌گیرد و اداره کل ورزش و جوانان در انتخاب افراد واجد شرایط، دخالتی خارج از چارچوب قانونی ندارد.

وی تصریح کرد: افرادی که در مجامع انتخاباتی رأی می‌آورند، فارغ از اینکه چه کسی به آنها رأی داده است، مورد حمایت قرار می‌گیرند و وظیفه ما همکاری با رئیس هیئت منتخب و کمک به پیشبرد امور ورزش استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان تأکید کرد: ملاک ارزیابی هیئت‌ها باید عملکرد و میزان فعالیت آنها باشد و نه روابط شخصی. هر فردی که در مسیر توسعه ورزش استان فعالیت کند مورد حمایت قرار می‌گیرد و در مقابل، اجازه نخواهیم داد از ظرفیت هیئت‌های ورزشی برای منافع شخصی استفاده شود.

خاکی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری فدراسیون، هیئت ورزش‌های همگانی استان و هیئت‌های شهرستانی، اقدامات مؤثری برای ارتقای سلامت جامعه و گسترش فرهنگ ورزش همگانی در کردستان انجام شود.

کد مطلب 6899476

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