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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

دستگیری سارق با اعتراف به ۳۰ فقره سرقت در بویراحمد

دستگیری سارق با اعتراف به ۳۰ فقره سرقت در بویراحمد

یاسوج- فرمانده انتظامی بویراحمد از دستگیری سارق با اعتراف به ۳۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار ‌کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ماموران انتظامی این شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و با استفاده از منابع و مخبرین یک نفر سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر کردند

وی افزود: متهم در بازجویی‌های اولیه در کلانتری ۱۴ به ۳۰ فقره سرقت درون خودرو اعتراف کرد که در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و نام برده به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست، با نصب تجهیزات حفاظتی و امنیتی از سرقت اموال خود جلوگیری کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز پیام ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 6857743

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