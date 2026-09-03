دستگیری ۵ محکوم متواری در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: در پی دریافت احکام جلب از مراجع قضایی، مأموران انتظامی شهرستان بویراحمد شناسایی پنج نفر از محکومان متواری را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، مخفیگاه این افراد را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه هر پنج محکوم متواری را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه افراد دستگیرشده دارای محکومیت در پرونده‌های کلاهبرداری و جرائم مالی بودند، گفت: متهمان پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به یگان انتظامی منتقل و با هماهنگی مرجع قضایی روانه زندان شدند.

سرهنگ گرجیان تأکید کرد: پلیس با اقتدار و جدیت با مخلان نظم و امنیت برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد افراد قانون‌گریز آرامش و امنیت شهروندان را مختل کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و در تأمین امنیت جامعه با نیروهای انتظامی همکاری کنند.