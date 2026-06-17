به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، پیش از ظهر چهارشنبه، در حاشیه افتتاح طرح «شهید عجمیان» در مدرسه امام خمینی(ره) شهرری اظهار کرد: عدم دریافت وجه در زمان ثبتنام، یکی از مهمترین سیاستهای آموزشوپرورش در سال جاری است و هرگونه دریافت وجه در این مرحله تخلف محسوب میشود.
وی افزود: نظارت بر روند ثبتنام مدارس نسبت به سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته و تیمهای بازرسی بهصورت محسوس و نامحسوس بر عملکرد بیش از ۴۲۰ مدرسه نظارت خواهند داشت.
مدیرکل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران از خانوادهها خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق اداره ارزیابی عملکرد مناطق یا سامانههای مربوطه گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
بهارلو همچنین از رایگان شدن مدارس هیئتامنایی در شهرستانهای استان تهران خبر داد و گفت: این مدارس که در سالهای گذشته مبالغی از خانوادهها دریافت میکردند، امسال مجاز به دریافت هیچگونه شهریهای نیستند.
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح «شهید عجمیان» بیان کرد: این طرح علاوه بر بهسازی و ارتقای فضاهای آموزشی، اهداف فرهنگی و تربیتی را نیز دنبال میکند و زمینه مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای اجتماعی و گروهی را فراهم میسازد.
مدیرکل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران درباره زمان برگزاری امتحانات نهایی نیز گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم از ۲۰ یا ۲۱ تیرماه بهصورت حضوری برگزار خواهد شد و جزئیات آن بهزودی به مدارس ابلاغ میشود.
نظر شما