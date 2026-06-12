امام جمعه خارگ: خطای محاسباتی دشمن با پاسخ مناسب مواجه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در خطبههای نماز جمعه جزیره خارگ با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: فهم چرایی عملیات موشکی ایران علیه رژیم صهیونیستی در این مقطع زمانی اهمیت ویژهای دارد. حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت لبنان و حزبالله موضوع تازهای نیست و در سالهای گذشته نیز در ابعاد مختلف ادامه داشته است.
وی افزود: در جریان دفاع مقدس سوم نیز ایران همزمان با پیگیری مذاکرات، موضوع آتشبس لبنان را مطرح کرد و به گفته فرماندهان نظامی، همکاریهای اطلاعاتی و پشتیبانی لازم از جبهه مقاومت انجام میشد.
امام جمعه خارگ با طرح این پرسش که چرا ایران پس از حمله رژیم صهیونیستی به بیروت مستقیماً وارد میدان شد، گفت: نخستین دلیل، حفظ عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران در جبهه مقاومت است؛ چرا که حذف حزبالله از معادلات منطقه، میتوانست اهرم فشار مهمی در اختیار دشمن برای هدف قرار دادن ایران قرار دهد.
وی ادامه داد: منطق بازدارندگی ایجاب میکند که تهدید در همان نقطه شکلگیری متوقف شود و جمهوری اسلامی نیز بر همین اساس عمل کرد.
کارگر تصریح کرد: عملیات موشکی ایران در واقع اقدامی برای برهم زدن یک نقشه بزرگتر بود. اگرچه هدف مستقیم این عملیات، سرزمینهای اشغالی بود، اما در سطحی کلانتر، راهبرد آمریکا در پیشبرد جنگ زیرآستانهای را با شکست مواجه کرد.
وی با تشریح مفهوم جنگ زیرآستانهای بیان کرد: در این الگو، دشمن با ایجاد هزینههای امنیتی و نظامی تلاش میکند بدون اعلام رسمی جنگ، طرف مقابل را تحت فشار قرار دهد و این پیام را القا کند که «من حق حمله دارم، اما تو حق پاسخگویی نداری.»
امام جمعه خارگ افزود: دشمن تلاش داشت ایران در وضعیت همزمان آتشبس و مذاکره باقی بماند؛ شرایطی که در آن فشارها افزایش یابد اما امکان پاسخ متقابل محدود شود. در چنین فضایی، افزایش هزینههای مقاومت برای ایران بخشی از راهبرد آمریکا به شمار میرفت.
وی خاطرنشان کرد: حمله رژیم صهیونیستی به بیروت نیز باید در چارچوب همین طرح تحلیل شود و اگر جمهوری اسلامی پاسخ نمیداد، این الگوی رفتاری دشمن تثبیت میشد.
کارگر تأکید کرد: آمریکاییها نه در میدان نبرد و نه در عرصه مذاکرات نتوانستند جمهوری اسلامی ایران را وادار به عقبنشینی کنند و از همین رو به سمت طراحی جنگ زیرآستانهای حرکت کردند، اما پاسخ موشکی ایران این معادله را برهم زد.
وی افزود: برای جمهوری اسلامی ایران، بیروت خارج از میدان تأمین امنیت منطقهای محسوب نمیشود و هرگونه اقدام خصمانه علیه محور مقاومت با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
امام جمعه خارگ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی، یاد و خاطره شهدای دانشگاهی کشور بهویژه شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی را گرامی داشت.
وی با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: رهبر انقلاب همواره بر ضرورت توجه به دانشگاهها، مراکز پژوهشی و جهاد علمی تأکید داشتهاند و شکلگیری انقلاب علمی در کشور را یکی از دستاوردهای مهم نظام اسلامی دانستهاند.
کارگر افزود: پیشرفتهای کشور در حوزههایی همچون فناوری هستهای، سلولهای بنیادی، نانوفناوری و زیستفناوری، نتیجه روحیه خودباوری و تلاش نسل جوان و دانشگاهی کشور است و دشمن نیز از همین ظرفیت علمی ایران احساس نگرانی میکند.
تقدیر از گروههای جهادی به مناسبت روز جهاد کشاورزی
وی همچنین با اشاره به سالروز تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی (ره)، از فعالیت گروههای جهادی در عرصه خدمترسانی به محرومان قدردانی کرد.
امام جمعه خارگ گفت: گروههای جهادی در حوزههایی نظیر تأمین مسکن و کمک به معیشت اقشار نیازمند، نقش مؤثری ایفا کردهاند و در برخی موارد توانستهاند کاستیهای موجود را جبران کنند.
وی افزود: حمایت و توجه بیشتر به این مجموعههای مردمی میتواند بسیاری از مشکلات و کمبودها را کاهش دهد و در جزیره خارگ نیز اقدامات ارزشمندی در این زمینه صورت گرفته است.
کارگر بهطور ویژه از فعالیتهای گروه جهادی شهید عباس رنجبر تقدیر کرد و تلاشهای این مجموعه را شایسته قدردانی دانست.
امام جمعه خارگ با اشاره به تهدیدات مطرحشده علیه جزیره خارگ اظهار کرد: تهدید این جزیره موضوع تازهای نیست و از نخستین روزهای جنگ تحمیلی تاکنون ادامه داشته است.
وی تأکید کرد: ملت ایران و مردم خارگ همواره آمادگی دفاع از میهن اسلامی را داشتهاند و خواهند داشت.
کارگر افزود: مردم این سرزمین با الهام از فرهنگ عاشورا، ایثار و مقاومت را سرلوحه خود قرار دادهاند و هرگونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخ مناسب مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: جزیره خارگ بخشی جداییناپذیر از ایران اسلامی است و همانگونه که در گذشته سربلند از آزمونهای سخت تر عبور کرده، در آینده نیز با اقتدار مسیر خود را ادامه خواهد داد.
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