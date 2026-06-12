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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

تثبیت مالکیت ۷۰ هکتار از اراضی بنیاد مسکن در مراوه‌تپه

تثبیت مالکیت ۷۰ هکتار از اراضی بنیاد مسکن در مراوه‌تپه

گرگان- مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراوه تپه از صدور سند مالکیت ۷۰ هکتار از اراضی تملکی بنیاد در روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان صدقی اظهار کرد: با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مراوه‌تپه، اسناد این اراضی که در راستای اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تملک بنیاد درآمده صادر و اخذ شد.

وی افزود: اراضی مذکور پس از آماده‌سازی، برای واگذاری به روستاییان فاقد زمین و مسکن، مستأجران، خانوارهای محروم و مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

صدقی این اقدام را گامی مؤثر در تأمین زمین و توسعه مسکن روستایی در شهرستان مراوه‌تپه دانست.

کد مطلب 6858049

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