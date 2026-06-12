به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان صدقی اظهار کرد: با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مراوه‌تپه، اسناد این اراضی که در راستای اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تملک بنیاد درآمده صادر و اخذ شد.

وی افزود: اراضی مذکور پس از آماده‌سازی، برای واگذاری به روستاییان فاقد زمین و مسکن، مستأجران، خانوارهای محروم و مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

صدقی این اقدام را گامی مؤثر در تأمین زمین و توسعه مسکن روستایی در شهرستان مراوه‌تپه دانست.