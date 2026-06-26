امام جمعه خارگ: دشمن به دنبال اخلال در دستگاه محاسباتی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در خطبههای نماز جمعه جزیره خارگ، در ابتدای سخنان خود از تمامی مبلغان، ذاکران، مداحان، هیئتهای مذهبی، بانیان حسینیهها و مساجد، موکبداران، نیروهای انتظامی، بسیجیان، رزمندگان و عموم مردم عزادار که در برگزاری مراسم سوگواری سیدالشهدا (ع) مشارکت داشتند، قدردانی کرد.
وی اظهار کرد: اقامه عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به برکت حضور و همکاری گسترده مردم و خادمان اهلبیت (ع) باشکوه برگزار شد و این همدلی و ارادت سرمایهای ارزشمند برای جامعه اسلامی است.
اختلال در دستگاه محاسباتی؛ راهبرد اصلی دشمن
امام جمعه خارگ با اشاره به پیام ۱۴ خرداد رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: یکی از مهمترین نکات مطرحشده در این پیام، مسئله «دستگاه محاسباتی مسئولان تصمیمگیر» است؛ موضوعی که میتوان آن را کلید پیروزیها و شکستها دانست.
وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی پس از ناکامی در عرصههای میدانی، امید خود را بر ایجاد اخلال در نظام تصمیمسازی و محاسبات مسئولان متمرکز کردهاند تا از این طریق به اهداف خود دست یابند.
کارگر با استناد به بیانات رهبر انقلاب درباره مفهوم اغوا در قرآن کریم گفت: دشمن میکوشد دستگاه عقل، فطرت و سنجش صحیح انسان را دچار اختلال کند تا ارادهها تضعیف شده و اصول اساسی مورد تردید قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر چنین اختلالی شکل بگیرد، ممکن است ارزشهایی همچون استقلال ملی، که تاکنون از خطوط قرمز ملت ایران بوده است، کماهمیت جلوه داده شود و زمینه برای امتیازدهی به دشمن فراهم آید.
لزوم درسآموزی از تجربههای گذشته
امام جمعه خارگ با تأکید بر ضرورت عبرتگیری از تجربههای پیشین اظهار کرد: یکی از پیامدهای خطرناک اختلال در دستگاه محاسباتی، فراموشی درسهای گذشته است.
وی افزود: مسئولان کشور بارها تأکید کردهاند که تجربه برجام نباید تکرار شود و مذاکرات باید بر اساس حفظ عزت و منافع ملی دنبال شود؛ از این رو، هوشیاری در برابر هرگونه بازتولید خطاهای گذشته ضروری است.
کارگر تصریح کرد: دشمن با مشاهده تمایل طرف ایرانی به گفتوگو، تلاش میکند از طریق امتیازگیری تدریجی، دستاوردهای ملی را تحت تأثیر قرار دهد و این مسئله نیازمند مراقبت جدی مردم و مسئولان است.
وی ادامه داد: مردم باید همچنان در صحنه باقی بمانند، از دستاوردهای کشور صیانت کنند و با پشتیبانی از ولایت و رهبری، مانع تحقق اهداف دشمن شوند.
مذاکرات باید در چارچوب اصول و رهنمودهای رهبری دنبال شود
امام جمعه خارگ تأکید کرد: هرگونه اقدام در عرصه مذاکرات و توافقات بینالمللی باید در چارچوب سیاستهای ابلاغی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب انجام شود و هیچ فرد یا نهادی حق ندارد خارج از این چارچوب درباره حقوق ملت ایران تصمیمگیری کند.
وی افزود: تحقق شروط تعیینشده و نظارت مستمر مردم و رهبری، لازمه ورود به مراحل بعدی هرگونه توافق یا مذاکره است.
قدردانی از تلاشها برای اشتغال جوانان خارگ
کارگر در بخش دیگری از سخنان خود از تلاشهای بخشدار خارگ در دوران مسئولیت تقدیر کرد و گفت: اشتغال جوانان باید همچنان در اولویت مسئولان، شرکتها و پیمانکاران فعال در جزیره قرار داشته باشد.
وی خواستار همکاری بیشتر مجموعههای اقتصادی مستقر در خارگ برای استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و پاسخگویی به دغدغههای جوانان شد.
گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد شهید بهشتی
امام جمعه خارگ همچنین فرارسیدن هفته قوه قضائیه را به فعالان عرصه عدالت، بهویژه کارکنان دادگستری خارگ تبریک گفت و یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام خمینی (ره) را گرامی داشت.
وی اظهار کرد: این شهدای والامقام با ایثار و فداکاری، مسیر استقرار عدالت و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی را هموار کردند.
تقدیر از رزمندگان و تجلیل از وحدت ملی
کارگر در پایان از حضور نیروهای اعزامی از استان آذربایجان و دیگر رزمندگان حاضر در جزیره خارگ تقدیر کرد و گفت: وارثان مقاومت ستارخان در کنار فرزندان مکتب رئیسعلی دلواری و رزمندگان تیپ امام حسن مجتبی (ع) بهبهان، جلوهای ماندگار از وحدت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشتهاند.
وی تأکید کرد: مقاومت مردم ایران در سراسر کشور، با الهام از فرهنگ عاشورا، بصیرت دینی، ولایتمداری و صبر زینبی، توانسته است دشمن را وادار به عقبنشینی کرده و عزت و اقتدار ملی را تثبیت کند.
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