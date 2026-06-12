ملت ایران پیروز نهایی نبرد با جبهه استکبار؛خون شهدا پشتوانه انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به خصوص سرداران و مقاماتی که در سال ۱۴۰۴ به شهادت رسیدند خون پاک این شهیدان را پشتوانه راه انقلاب دانست.

وی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: راهبری‌های داهیانه و آینده نگرانه حضرت آیت الله خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه همواره راهگشای ملت ایران اسلامی بوده است.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب بارها وعده دادند که ملت ایران پیروز نهایی خواهد بود ابراز کرد: معظم الله بعد از جنگ ۱۲ روزه اعلام فرمودند که اگر غلطی از دشمنان سر بزند آنان را نابود خواهیم کرد و به حمدالله امروز این وعده صادق به حقیقت پیوسته است.

شریفی نیا با بیان اینکه ملت ایران اسلامی در این ۴۷ سال حوادث بسیار سخت‌تر از جنگ رمضان و مسائل این روزها را پشت سر گذاشته و همواره پیروز میدان بوده است گفت: خداوند متعال پشتیبان این ملت و نظام اسلامی است.

وی با بیان اینکه ما زمانی نبرد ۸ ساله دفاع مقدس را پشت سر گذاشتیم که دنیا حتی به ما سیم خاردار هم نمی‌داد و در برابر تمام دنیا ایستادگی کردیم، افزود: ملت ایران اسلامی نزدیک به ۵۰ سال است با دست خالی و اعتقاد راسخ راه خود را پیش می‌برد و روز به روز با عزت‌تر در مسیر تعالی گام برمی‌دارد.

شریفی نیا با بیان اینکه امروز جنگ رمضان ادامه داشته و به پایان نرسیده است هرچند در مقطعی در سکوت حضور داریم اما شیطنت‌هایی از سوی دشمن همچنان انجام می‌شود، ابراز کرد: ایران اسلامی قاطعانه و قهرمانانه به تجاوزات دشمنان پاسخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی فرمودند من ایمان دارم که خداوند متعال ملت ایران اسلامی را به آرمان‌های بلندشان خواهند رساند افزود: یقیناً ملت ایران اسلامی پیروز این نبرد خواهد بود