به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز، با گرامیداشت فرارسیدن ماه محرم، ضمن تبیین ابعاد توحیدی قیام عاشورا، به تشریح راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت و با اشاره به اینکه حماسه عاشورا گلوگاه کامل‌ترین و خالص‌ترین توحید عملی است، اظهار کرد: توحید صحیح اسلامی یعنی حاکمیت حکومت، قانون و نظام الهی و ایران اسلامی از مکتب عاشورا آموخته است که با یزیدیان زمان با کلمه «الله‌اکبر» مقابله کند.

امام جمعه هرمز با مرور جرقه‌های انقلاب اسلامی در ماه محرم سال ۱۳۴۲ و اوج‌گیری آن در محرم ۱۳۵۷، افزود: ملت ایران در دفاع مقدس نیز از همین مکتب برای شکست دشمن بهره برد.

رستاخیز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و یکپارچگی محور مقاومت، گفت: حزب‌الله لبنان، ایران، مقاومت عراق و انصارالله یمن از هم جدا نیستند و هفته گذشته وحدت خود را به نمایش گذاشتند.

وی خطاب به آمریکا و اسرائیل هشدار داد: در صورت هرگونه تعرض به جبهه مقاومت، نیروهای مسلح ایران پاسخ فوری و سختی را تقدیم دشمنان خواهند کرد.

امام جمعه هرمز با تأکید بر راهبرد مسدودسازی تنگه هرمز تصریح کرد: آمریکای جنایتکار بداند عامل ناامنی در منطقه است و باید از منطقه خارج شود. اگر به ناامنی ادامه دهد، سربازان آمریکایی در خلیج فارس، گورستان خود را خواهند یافت.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ روز مقاومت و بستن تنگه هرمز، ذخایر سوخت آمریکا و همپیمانانش را به شدت کاهش داده و این کشور را در معرض تهدید امنیت غذایی و فروپاشی اقتصادی قرار داده است. ما همچنان قائل به بستن تنگه هرمز هستیم؛ این بهترین اهرم فشار است تا آمریکا حریم‌های ایران را نرود، پول‌های بلوکه‌شده را آزاد کند و نیروهای خود را از منطقه خارج سازد.