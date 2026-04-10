امام جمعه هرمز: شکست دشمن در گرو تقوا، مقاومت و اتکا به خداوند است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن تاکید بر رعایت تقوای الهی، از حضور ۴۰ روزه مردم شریف و انقلابی هرمز در کنار نیروهای مسلح قدردانی کرد و این حضور را نشانه‌ای از همدلی و همراهی در سنگرهای مختلف (خیابان، مقاومت، نیروهای مسلح و خدمت‌رسانی دولت) دانست.

وی با اشاره به شهادت امام صادق (ع)، دوران کنونی را طلایی‌ترین عصر برای جبهه حق و ملت ایران را ملتی حماسه‌آفرین توصیف کرد که با اتکا به خداوند و در مسیر ولایت، حماسه‌های بزرگی خلق کرده و خواهند کرد.

امام جمعه هرمز در ادامه، با اشاره به شکست بزرگ آمریکا و رژیم صهیونیستی از جبهه مقاومت، بیان داشت: دشمنان که با تصور جنگی کوتاه مدت به دنبال تجزیه ایران بودند، پس از ۴۰ روز مجبور به پذیرش ده شرط ایران برای مذاکره شدند.

وی این پیروزی را نتیجه اهرم فشار تنگه هرمز و قدرت ملت ایران دانست که آمریکا را در موضع ضعف قرار داده است.

رستاخیز، تنگه هرمز را شاهراه حیاتی انرژی جهان و عامل زمین‌گیر شدن دشمن برشمرد و هشدار داد: هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران، منجر به نابودی اقتصادی و موجودیت آمریکا در منطقه خواهد شد.

وی تاکید کرد که آمریکا امروز توانایی تحریم ایران را ندارد و باید قدرت ایران و پذیرش دیکته‌های آن را بپذیرد.

امام جمعه هرمز ، با درود بر روان پاک شهدا و امام شهیدمان، خواستار فرج امام زمان (عج)، سلامتی رهبر معظم انقلاب و نصرت رزمندگان اسلام شد.

حجت الاسلام جعفر رستاخیز در خطبه‌ نخست، با اشاره به خصوصیات رهبر شهید، ایمان راسخ به خدا و تزریق امید به جامعه را از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان برشمرد.

وی تاکید کرد: این ایمان درونی، کلام رهبر را چون کلام وحی، آرامش‌بخش و امیدآفرین می‌ساخت.

امام جمعه هرمز با استناد به تاریخ انبیا، اتکا به خداوند و باور به نصرت الهی را عامل پیروزی در سخت‌ترین شرایط دانست و گفت: مرکز قدرت واقعی، مردم و توجه آن‌ها به خداست و هر کجا خدا با جامعه‌ای باشد، پیروز است.

وی با بیان اینکه این روحیه خداباوری و امید در امام راحل و شهدا نیز متجلی بود، به نقل از شهید سید محمدباقر حکیم، عدم هراس از نظام استکباری و ایستادگی قاطع در مقابل دشمنان را پیام اصلی این جریان دانست و افزود: مبادا مرعوب آمریکای جنایتکار شوید؛ آن‌ها حقیرند و باید از منطقه اخراج شوند.

رستاخیز در پایان، جبهه مقاومت در حماس، لبنان و میان آزادی‌خواهان جهان را تجلی این روحیه انقلابی و ایمانی دانست و پیروزی‌های اخیر علیه آمریکا و اسرائیل را نصرت الهی توصیف کرد.