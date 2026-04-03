امام جمعه هرمز: تنگه هرمز، تنگه احد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه هرمز، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز با تاکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز، آن را تنگه احد انقلاب اسلامی خواند و گفت: نباید به دلیل سستی یا اختلاف سلیقه، این برگ برنده را رها کرد.

وی افزود: همه مسئولان و مردم باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب در حفاظت از این تنگه باشند و از دستورات ایشان سرپیچی نکنند.

امام جمعه هرمز در ادامه به شخصیت‌های برجسته دینی اشاره کرد و حضرت حمزه سیدالشهدا (ع) را مظهر شجاعت و معادباوری دانست که الگوی خوبی برای مسلمانان است.

همچنین از سید عبدالعظیم حسنی (ع) به عنوان شخصیتی ممتاز یاد کرد که با انسجام بخشیدن به شبکه شیعه و دفاع از ولایت، به مقامی رسید که زیارتش هم‌ارز زیارت کربلا است.

رستاخیز با اشاره به وقایع جاری، آمریکا را جنایتکار خواند و اظهار داشت: آمریکایی که گمان می‌کرد کار ایران اسلامی را در سه روز تمام می‌کند، امروز در باتلاق جنگ گرفتار شده و به خواست الهی غرق خواهد شد.

وی پیش‌بینی کرد که آمریکا به زودی بزرگترین شکست تاریخ خود را از ایران اسلامی متحمل خواهد شد.

وی بستن تنگه هرمز توسط ایران اسلامی را قطع کننده حیات ابرقدرتی آمریکا دانست و گفت: به تدریج شاهد فروپاشی اقتصاد آمریکا خواهیم بود.

امام جمعه هرمز با اشاره به جنایات آمریکا از جمله شهادت رهبر و کودکان میناب، تاکید کرد که از این جنایات به راحتی نخواهند گذشت و تاوان سنگینی از آمریکا گرفته خواهد شد که حداقل آن، اخراج این کشور از غرب آسیا است.

رستاخیز همچنین بر وظیفه همگانی در برپایی حق در جامعه تاکید کرد و گفت: مسلمانی تنها به اعمال شخصی مانند نماز و روزه خلاصه نمی‌شود، بلکه واجب است دیگران را نیز به نماز دعوت کنیم و به دوری از حرام و طرد باطل یاری رسانیم. وی افزود: هر کس به اندازه توان خود وظیفه دارد در جامعه اقامه حق کند.

امام جمعه هرمز با اشاره به سیره امام حسین (ع) و امام راحل (ره)، شهادت آنان را در راه اقامه حق و برافراشتن پرچم توحید و اسلام دانست و گفت: عزت واقعی به امکانات مادی نیست، بلکه به قدرت همراه با محبوبیت قلوب است.

وی در پایان، وظیفه مردم را یاری امام عصر (عج) برای نجات جهان از ظلم برشمرد.