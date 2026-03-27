حجت الاسلام رستاخیز: آمریکا در تنگه هرمز گرفتار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه هرمز، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز، ضمن تقدیر از حضور مردم در تجمعات شبانه و برگزاری موکب‌ها، اظهار داشت: حضور مردم در صحنه باعث تقویت جبهه مقاومت و رساندن دشمن به بن‌بست واقعی شده است و این وحدت ملی بزرگترین تضمین پیروزی است که باید حفظ شود.

وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در خصوص بازار نفت، گفت: ترامپ با دروغ و فریب نمی‌تواند بازار نفت را کنترل کند و به زودی در دنیا رسوا خواهد شد.

حجت الاسلام رستاخیز در خصوص تهدید حمله زمینی آمریکا به تنگه هرمز هشدار داد: اگر آمریکا چنین اشتباهی کند، نیروهایش در تنگه هرمز گرفتار خواهند شد و این منطقه گورستان سربازان آمریکایی خواهد بود.

وی افزود: مردم هرمز حریف ترامپ قمارباز هستند و ضربه‌ای به او خواهند زد که دیگر نتواند کمر راست کند.

امام جمعه هرمز تاکید کرد: وظیفه ما جنگیدن و پشیمان کردن دشمن، حمایت از نظام و نیروهای نظامی است و باید انتقام خون شهدا را بگیریم. تصمیم نهایی در مورد ادامه یا پایان جنگ با فرمانده کل قوا، رهبر معظم انقلاب است.

وی در پایان، با اشاره به جنگ رمضان، بیان داشت: هیبت اقتصادی آمریکا با بستن تنگه هرمز شکسته خواهد شد و دوران آقایی این کشور که با دلار به پشتوانه نفت، ادعای بزرگی می‌کرد، در حال اتمام است.

حجت الاسلام جعفر رستاخیز، امام جمعه جزیره هرمز، در خطبه نخست در سخنانی اظهار داشت: کسانی که ایمان به خدا دارند اما به خاطر دنیا دست از دین کشیده‌اند و به دلیل دوستی با کفار، مردم و دین خود را تنها گذاشته‌اند، تنها به خود ضرر می‌زنند.

وی با بیان اینکه این افراد نمی‌توانند به دین خدا ضربه وارد کنند، افزود: این منطق اسلام است. مردم مؤمن به خاطر جدایی اینها از دین ناراحت نباشید؛ دین خدا ضرر نمی‌کند.

حجت الاسلام رستاخیز با تاکید بر اینکه خداوند متعال حافظ دین است، گفت: قومی را می‌فرستد که خدا آنها را دوست دارد و آنها خدا را دوست دارند؛ در برابر مؤمنان متواضع هستند و در مقابل کفار سرسخت و نفوذناپذیرند. مقاومت می‌کنند، در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامت‌گری نمی‌ترسند؛ این منطق قرآن است.

امام جمعه هرمز در ادامه به قدرت ایران اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: مردم امروز بزرگترین ارتش دنیا در مقابل ایران اسلامی زمین‌گیر شده است. این همان وعده الهی است که «اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُروکُم»؛ هر کسی دین خدا را یاری کند، خداوند متعال او را یاری می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: این سنت الهی است؛ هر کسی در راه حق مقاومت کند، خداوند متعال او را یاری خواهدکرد.