امام جمعه بشاگرد: جنگ امروز ماهیت اقتصادی و معیشتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین غلامی در خطبه‌های نماز جمعه بشاگرد با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای همه‌جانبه دشمن علیه نظام اسلامی، اظهار داشت: امروز دیگر جنگ نظامی و موشکی در اولویت دشمن نیست؛ آنها جنگ اقتصادی و معیشتی را به عنوان اصلی‌ترین ابزار فشار علیه نظام اسلامی و مردم ایران انتخاب کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هدف نهایی دشمن، خسته کردن مردم از فشار اقتصادی و ایجاد نارضایتی نسبت به نظام است، افزود: این یک جنگ تمام‌عیار است. به همه مدیران استانی، شهرستانی و مسئولان ادارات هشدار جدی می‌دهم که در این شرایط حساس، حواسشان جمع باشد، هیچ چیز نباید از مردم کم و کسر شود.

امام جمعه بشاگرد با تأکید بر اینکه حتی یک قلم از نیازهای ضروری مردم نباید با تأخیر یا مشکل مواجه شود، خاطرنشان کرد: هیچ‌کس حق ندارد در تأمین معیشت، خدمات عمومی و نیازهای روزمره مردم کوتاهی کند. مدیران بدانند که دقیقاً همین تعطیلی‌ها، کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌ها، همان چیزی است که دشمن دنبال آن است.

غلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضع قاطع نظام در برابر هرگونه تحرک دشمن، تصریح کرد: دشمن هر تحرکی که انجام دهد، پاسخش را به صورت محکم و دقیق خواهد گرفت. ما در این زمینه هیچ ابهام و تردیدی نداریم و در صورت هرگونه اقدام، جواب دندان‌شکنی در انتظار متجاوزان خواهد بود.

وی خطاب مستقیم به مدیران اداری و اجرایی شهرستان بشاگرد تأکید کرد: شما مدیران باید شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته در حال فکر کردن به کار مردم باشید. هیچ اداره‌ای نباید تعطیل شود، هیچ کاری نباید روی زمین بماند و هیچ خدماتی نباید مختل شود.

امام جمعه بشاگرد در پایان خاطرنشان کرد: امروز روز آزمون و مسئولیت است. اگر هر شخص در هر جایگاهی که قرار دارد، وظیفه خود را به درستی، با جدیت و با روحیه جهادی انجام دهد، دشمن هیچ کاری نمی‌تواند بکند. دشمن از وحدت، همدلی و کار شبانه‌روزی مسئولان و مردم به شدت هراس دارد.