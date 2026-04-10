به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین غلامی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با توصیه به تقوای الهی و اشاره به اربعین شهادت امام شهید، اظهار کرد: راه این عالم مجاهد باید با قدرت ادامه پیدا کند و ملت ایران با تکیه بر خداوند از هیچ تهدیدی هراس نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اتصال به خداوند مهم‌ترین عامل اقتدار است، افزود: امام شهید با روحیه عبودیت، دعا، ذکر و توکل توانست به جایگاهی برسد که در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند و این مسیر باید الگوی جامعه اسلامی باشد.

امام جمعه بشاگرد در ادامه با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر دشمن تصریح کرد: تقوا در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی به معنای مراقبت دائمی از رفتار دشمن و پرهیز از غفلت است و نباید فریب لبخند و وعده‌های آنان را خورد.

غلامی با اشاره به مذاکرات اخیر گفت: این مذاکرات ادامه میدان است و آتش‌بس مطرح‌شده، صرفاً یک توقف موقت در مسیر تقابل بوده و به معنای پایان جنگ نیست.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قدرت خود، شروطی را در مذاکرات مطرح کرده و دشمن را وادار به پذیرش آن‌ها کرده است، بنابراین تضمین تحقق مطالبات کشور، قدرت ملی و حضور مردم در صحنه است، نه وعده‌های دشمنان.

امام جمعه بشاگرد در پایان بر لزوم تبیین درست مقاومت ملت ایران تأکید کرد و گفت: ایستادگی نیروهای مسلح در برابر قدرت‌های جهانی یک حماسه بزرگ است که باید به‌درستی برای مردم روایت شود.