به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه جاسک با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا برای انسان عزت‌آفرین است و اگر انسان در زندگی خود خدا را محور قرار دهد، در دنیا و آخرت سربلند و عزتمند خواهد بود.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در هفته‌های گذشته درباره آرامش، افزود: آرامش یکی از مهم‌ترین نیازهای انسان و گمشده دنیای امروز است. اگر انسان در زندگی آرامش داشته باشد، بسیاری از مشکلات و سختی‌ها برای او قابل تحمل خواهد بود، اما اگر همه امکانات مادی را در اختیار داشته باشد و از آرامش محروم باشد، در حقیقت چیزی در زندگی ندارد.

خانواده مهم‌ترین بستر آرامش در جامعه است

امام جمعه جاسک با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل دستیابی به آرامش، خانواده است، گفت: خداوند متعال در قرآن کریم هدف از تشکیل خانواده را رسیدن به آرامش عنوان کرده است و خانواده‌ای موفق خواهد بود که بتواند این آرامش را میان اعضای خود ایجاد کند.

ذاکری افزود: متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود که افراد تمام تلاش خود را برای تأمین امکانات و رفاه خانواده به کار می‌گیرند اما از مهم‌ترین نیاز خانواده یعنی حضور مؤثر در کنار همسر و فرزندان غافل می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت اختصاص وقت به خانواده تصریح کرد: پدران و مادران باید برای فرزندان خود وقت بگذارند، سخنان آنان را بشنوند، دغدغه‌هایشان را درک کنند و در مسیر تربیت صحیح آنان تلاش کنند. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی نتیجه کم‌توجهی به فرزندان و نبود ارتباط مؤثر میان اعضای خانواده است.

امام جمعه جاسک ادامه داد: برخی والدین زمانی متوجه مشکلات فرزندان خود می‌شوند که کار از کار گذشته و فرزند از مسیر صحیح فاصله گرفته است. در چنین شرایطی نگرانی و اضطراب جای آرامش را می‌گیرد و خانواده با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.

احترام متقابل زمینه‌ساز آرامش خانوادگی است

وی با تأکید بر اهمیت احترام در محیط خانواده اظهار کرد: یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد آرامش در خانواده، احترام متقابل میان اعضای خانواده است. پدر و مادر باید به یکدیگر احترام بگذارند و فرزندان نیز حرمت والدین را حفظ کنند.

ذاکری افزود: همان‌گونه که فرزندان موظف به احترام گذاشتن به والدین هستند، پدر و مادر نیز باید شخصیت و جایگاه فرزندان خود را محترم بشمارند و از تحقیر یا نادیده گرفتن آنان پرهیز کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر احترام متقابل در خانواده کمرنگ شود، به تدریج آرامش جای خود را به تنش، اختلاف، اضطراب و نگرانی خواهد داد و محیط خانواده از کارکرد اصلی خود فاصله می‌گیرد.

امام جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت خدا محوری در زندگی گفت: انسان باید در تمام مراحل زندگی رضایت خداوند را ملاک تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود قرار دهد.

وی افزود: اگر انسان به دنبال جلب رضایت خداوند باشد، خداوند بهترین مسیرها را پیش روی او قرار خواهد داد، اما اگر به دنبال رضایت غیر خدا حرکت کند، نتیجه‌ای جز خسارت و پشیمانی نصیب او نخواهد شد.

ذاکری با اشاره به وقایع عاشورا اظهار کرد: یکی از دلایل انحراف خواص در واقعه کربلا، ترجیح منافع دنیوی و رضایت افراد بر رضایت خداوند بود و همین مسئله آنان را از مسیر حق و ولایت جدا کرد.

ادعاهای رسانه‌های آمریکایی در رابطه با توافق صحت ندارد

وی در ادامه به برخی اخبار و فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره احتمال توافق میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: رسانه‌های وابسته به آمریکا تلاش می‌کنند این‌گونه القا کنند که جمهوری اسلامی ایران تحت فشار نظامی یا سیاسی به سمت توافق حرکت کرده است، در حالی که چنین ادعایی واقعیت ندارد.

امام جمعه جاسک تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مواضع و خطوط قرمز خود را پیش از این به روشنی اعلام کرده و هیچ‌گونه عقب‌نشینی از حقوق ملت ایران نخواهد داشت.

هرگونه توافق احتمالی باید در چارچوب منافع ملی، عزت کشور و سیاست‌های نظام باشد

وی افزود: هرگونه توافق احتمالی باید در چارچوب منافع ملی، عزت کشور و سیاست‌های نظام باشد و تا زمانی که منافع ملت ایران تأمین نشود، هیچ توافقی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

ذاکری با اشاره به حملات اخیر آمریکا به برخی مناطق کشور گفت: دشمنان تصور می‌کردند با حملات محدود می‌توانند جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهند اما پاسخ جمهوری اسلامی ایران قاطع، سریع و بازدارنده بود.

وی با قدردانی از عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ارتش، سپاه پاسداران، نیروی هوافضا و سایر نیروهای مسلح کشور با اقتدار کامل از امنیت کشور دفاع کردند و نشان دادند هرگونه تجاوز با پاسخ سخت و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

امام جمعه جاسک افزود: پاسخ‌های جمهوری اسلامی ایران به مراکز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه نشان داد که کشور از توان بازدارندگی و قدرت دفاعی بالایی برخوردار است و دشمنان نمی‌توانند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند.

وحدت جبهه مقاومت دشمن را غافلگیر کرد

وی با اشاره به تحولات منطقه و تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، بیان کرد: وحدت و همدلی جبهه مقاومت پس از اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، معادلات دشمن را بر هم زد و موجب غافلگیری آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.

ذاکری افزود: واکنش گروه‌های مقاومت در لبنان، فلسطین، عراق و یمن نشان داد که محور مقاومت همچنان مقتدر، منسجم و آماده مقابله با توطئه‌های دشمنان است.

امام جمعه جاسک با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز دشمن علاوه بر عرصه نظامی، در حوزه‌های رسانه‌ای، اقتصادی، روانی و اطلاعاتی نیز علیه ملت ایران فعالیت می‌کند و هدف اصلی آن کاهش تاب‌آوری مردم و تضعیف انسجام ملی است.

وی تأکید کرد: ملت ایران بارها نشان داده‌اند که در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کنند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست یابد.

فرهنگ عاشورا رمز عزت و پیروزی ملت ایران است

ذاکری در پایان با تسلیت فرارسیدن ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: انقلاب اسلامی ایران ریشه در فرهنگ عاشورا دارد و ملت ایران در مقاطع مختلف از جمله دوران دفاع مقدس و حوادث سال‌های اخیر با الگوگیری از مکتب امام حسین (ع) توانسته‌اند در برابر دشمنان ایستادگی کنند.

وی از هیئات مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها و فعالان فرهنگی خواست با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه برگزاری باشکوه مراسم‌های محرم را فراهم کنند و افزود: محرم امسال باید نماد وحدت، بصیرت، مقاومت و ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه باشد.