امام جمعه جاسک: نماز جمعه محور وحدت، آرامش و حل مسائل جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه جاسک با اشاره به فرارسیدن پنجم مرداد روز نماز جمعه، اظهار کرد: نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پنجم مردادماه اقامه شد و به همین مناسبت این روز در تقویم رسمی کشور به عنوان روز نماز جمعه نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه نماز جمعه از جایگاه بسیار والایی در معارف اسلامی برخوردار است، افزود: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَیٰ ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ»، یعنی هنگامی که برای نماز جمعه ندا داده شد، با شتاب به سوی ذکر خدا حرکت کنید و کسب و کار خود را رها سازید.

امام جمعه جاسک، ادامه داد: خداوند نفرموده تنها حرکت کنید، بلکه فرموده است «فاسعوا»، یعنی با شتاب به سوی نماز جمعه بروید و حتی معامله و کسب و کار خود را که سود دنیوی دارد، رها کنید، زیرا حضور در نماز جمعه خیر و برکتی به مراتب بیشتر از منافع مادی برای انسان به همراه دارد.

ذاکری با اشاره به سه اجتماع بزرگ مسلمانان در اسلام ،تصریح کرد: اسلام نسبت به سه اجتماع تأکید ویژه دارد، اجتماع روزانه در قالب نماز جماعت، اجتماع هفتگی در قالب نماز جمعه و اجتماع سالانه در قالب حج هر سه اجتماع نقش مهمی در تقویت ایمان، وحدت و انسجام امت اسلامی دارند.

وی بیان کرد: نماز جمعه حلقه اتصال عبادات فردی و اجتماعی است، در این اجتماع هم مسائل عبادی و معنوی مطرح می‌شود و هم مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد.

امام جمعه جاسک با بیان اینکه خداوند نماز جمعه را مصداق «ذکرالله» معرفی کرده است، گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ذکر خدا آرامش‌بخشی به دل‌هاست. خداوند متعال فرموده است به سوی ذکر خدا بشتابید و نماز جمعه نیز از روشن‌ترین مصادیق ذکر الهی است که آرامش، رستگاری و سعادت را برای انسان به ارمغان می‌آورد.

وی افزود: در هفته‌های گذشته نیز درباره آثار ذکر خدا مطالبی بیان شد، ذکر الهی آرامش قلب، رستگاری و برکت در زندگی را به دنبال دارد و حضور در نماز جمعه علاوه بر آثار معنوی در زندگی مادی انسان نیز برکات فراوانی ایجاد می‌کند.

ذاکری با اشاره به آیه «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا»، اظهار کرد: هرکس از یاد خدا رویگردان شود، زندگی سخت و دشواری خواهد داشت، بنابراین نماز جمعه به عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های ذکر خدا می‌تواند زمینه‌ساز برکت، آرامش و گشایش در زندگی انسان باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه جاسک با بیان اینکه نماز جمعه چه جایگاهی دارد که خداوند دستور به ترک کسب و کار و شتاب به سوی آن داده است، اظهار کرد: در نماز جمعه موعظه، دعوت به تقوا و یادآوری مسیر حرکت انسان به سوی خداوند وجود دارد و همه این موارد از مصادیق ذکر خداوند متعال است.

وی افزود: در نماز جمعه امام جمعه موظف است مردم را به تقوا دعوت کند تا انسان‌ها خود را در مسیر قرب الهی قرار دهند و همین دعوت به تقوا یکی از مهم‌ترین جلوه‌های ذکر خداوند است.

امام جمعه جاسک با تأکید بر اینکه نماز جمعه محل وحدت، اتحاد و همدلی مؤمنان است، گفت: همه این موارد نیز از مصادیق ذکر خداوند تبارک و تعالی است و خوشا به حال شما اهالی جمعه که توفیق حضور در این اجتماع بزرگ را دارید و با حضور در مسجد در کنار مؤمنان و شنیدن آیات، روایات، موعظه و نصیحت، دل‌های خود را جلا می‌دهید.

ذاکری با اشاره به دعای امام سجاد(ع) درباره جایگاه نماز جمعه، بیان کرد: امام سجاد(ع) از خداوند درخواست می‌کند که این مقام را برای بهترین‌ها و برگزیدگان قرار دهد، چرا که نماز جمعه وسیله‌ای برای رسیدن انسان به درجات بالا و مراتب والای معنوی است.

وی ادامه داد: هر اندازه ارتباط انسان با نماز جمعه بیشتر باشد، مسیر زندگی او روشن‌تر خواهد شد و بهره‌مندی از فضایل این فریضه الهی می‌تواند آثار ارزشمندی در زندگی فردی و اجتماعی انسان داشته باشد.

امام جمعه جاسک با بیان اینکه نماز جمعه محل ناامیدی شیطان است، گفت: شیطان همواره به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه میان انسان‌هاست، اما حضور مؤمنان در نماز جمعه وحدت و همدلی را به نمایش می‌گذارد و همین مسئله موجب ناامیدی شیطان می‌شود.

ذاکری با اشاره به فضیلت‌های فراوان حضور در نماز جمعه، افزود: در روایات آمده است که برای انسان در هر روز جمعه یک حج و یک عمره وجود دارد، حج به دلیل شرکت در نماز جمعه و عمره به دلیل انتظار برای اقامه نماز عصر.

وی تصریح کرد: از دیگر برکات نماز جمعه این است که خداوند اجابت دعا را برای کسانی که در خطبه‌ها حضور پیدا می‌کنند و به سخنان امام جمعه گوش فرا می‌دهند، قرار داده است.

امام جمعه جاسک، ادامه داد: نمازگزاران جمعه آن‌قدر نزد خداوند ارزشمند هستند که در روایات آمده است نام آنان توسط فرشتگان با قلمی زرین و در صفحات نقره‌ای ثبت می‌شود.

ذاکری، خاطرنشان کرد: نماز جمعه نمازی است که ذکر خداست، آرامش‌بخش دل‌هاست، نورانیت قلب را به همراه دارد و حتی می‌تواند در سامان یافتن امور مادی زندگی انسان نیز اثرگذار باشد، چرا که خداوند فرموده است کسب و کار خود را رها کنید و به سوی نماز جمعه بشتابید و قطعاً خداوند امور زندگی بندگان خود را سامان خواهد بخشید.

وی گفت: باید خود را مقید به حضور در نماز جمعه کنیم، نمازی که هم عبادی است، هم سیاسی است، هم اجتماعی است و هم فردی و می‌تواند حلقه وصل عبادات فردی و اجتماعی انسان باشد.

امام جمعه جاسک با اشاره دوباره به آیه سوره جمعه، افزود: خداوند می‌فرماید هنگامی که برای نماز جمعه ندا داده شد، به سوی ذکر خدا حرکت کنید و حتی فقط راه رفتن کافی نیست، بلکه باید با تلاش و شتاب خود را به نماز جمعه برسانید، زیرا این برای شما بهتر است اگر بدانید.

ذاکری با بیان اینکه خداوند در قرآن درباره برخی امور تعبیر «ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ» را به کار برده است، اظهار کرد: یکی از این موارد جهاد و دیگری نماز جمعه است که نشان دهنده اهمیت و جایگاه والای این فریضه الهی است.

وی در پایان خطبه اول با تبریک روز نماز جمعه به نمازگزاران، گفت: جمعه جمع مؤمنان است، مؤمنانی که علاوه بر شنیدن خطبه‌ها و اقامه نماز در کنار یکدیگر دیدار و ارتباط برقرار می‌کنند و بسیاری از گره‌ها و مشکلات مردم نیز در همین اجتماع بزرگ بررسی و پیگیری می‌شود.

وی در ادامه با قرائت خطبه دوم نماز جمعه ضمن توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: باید در همه شرایط خداوند متعال را شاهد و ناظر بر اعمال خود بدانیم و در هر جایگاهی که قرار داریم، توجه داشته باشیم که در محضر پروردگار عالم هستیم.

امام جمعه جاسک در نخستین محور خطبه دوم با اشاره به موضوع خون‌خواهی شهدای اخیر، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام بیستم تیرماه پس از تشییع پیکر پاک و مطهر شهدای ایران بر ضرورت انتقام تأکید قاطع داشتند و فرمودند عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلان جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم.

ذاکری افزود: این انتقام خواست ملت ایران است و به طور حتم باید صورت بگیرد، زیرا خون‌خواهی و مقابله با جنایتکاران دارای مبانی دینی، شرعی، حقوقی و راهبردی است.

وی با بیان اینکه قرآن کریم درباره موضوع قصاص و مقابله با تجاوز دشمن دستور صریح دارد، گفت: خداوند متعال می‌فرماید «فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ»؛ یعنی اگر کسی به شما تجاوز کرد، پاسخ متناسب به او بدهید.

امام جمعه جاسک، تصریح کرد: زمانی که دشمن به اصول اخلاقی و انسانی تعدی می‌کند و دست به جنایت می‌زند، پاسخ دادن نه تنها حق بلکه تکلیف است و سکوت در برابر چنین جنایاتی پایبند نبودن به دستورات الهی خواهد بود.

ذاکری با اشاره به آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»، اظهار کرد: قصاص و اجرای عدالت، حکم قطعی الهی است و اگر عدالت اجرا نشود، امنیت اجتماعی نیز با مشکل مواجه خواهد شد، به ویژه در برابر کسانی که نه تنها از جنایت‌های خود پشیمان نیستند، بلکه به آن افتخار می‌کنند.

وی ادامه داد: خون‌خواهی رهبر شهید ایران، خون‌خواهی دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه، خون‌خواهی شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه رمضان و شهدایی که اخیراً تقدیم شده‌اند، بر همه ما فرض و لازم است.

امام جمعه جاسک با بیان اینکه نخستین گام در مسیر خون‌خواهی، مجازات آمران، عاملان و مرتبطان با این جنایت‌هاست، افزود: کسانی که این اقدامات را انجام داده‌اند باید به سزای اعمال خود برسند و احساس کنند که هر لحظه ممکن است دست غیب الهی دامان آنان را بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه جاسک با اشاره به موضوع خون‌خواهی شهدای اخیر، اظهار کرد: پس از مجازات آمران، عاملان و مرتبطان با جنایت‌ها گام بعدی پایان دادن به سلطه‌گری آمریکا در منطقه و حذف رژیم صهیونیستی از روی کره زمین است.

وی افزود: خون‌خواهی شهدای ایران دارای مبنای حقوقی، شرعی و راهبردی است و در مسیر تحقق عدالت و تأمین امنیت جامعه انجام می‌شود.

امام جمعه جاسک با اشاره به اهمیت اصل بازدارندگی در مسائل دفاعی و امنیتی، تصریح کرد: اگر جنایتکاران احساس کنند برای اقدامات خود هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند، اقدامات خود را گسترش خواهند داد، زیرا اگر کسی دست به ترور بزند، انسان‌ها را به شهادت برساند و بدون پاسخ بماند، در آینده نیز به اقدامات خود ادامه خواهد داد.

ذاکری گفت: بازدارندگی زمانی موفق است که تهدید به صورت روشن بیان شود و اراده قاطع برای اجرای آن وجود داشته باشد، چرا که دشمن باید بداند هر اقدامی هزینه‌ای خواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر انتقام خون پاک و مطهر شهدای ایران گرفته شود، معادلات منطقه‌ای تغییر خواهد کرد و پاسخ قاطع تنها راه بازگرداندن موازنه قدرت و نشان دادن این موضوع است که هر اقدام تروریستی می‌تواند پیامدهای بزرگی برای عاملان آن داشته باشد.

امام جمعه جاسک با اشاره به مطالبه عمومی مردم برای خون‌خواهی شهدا، اظهار کرد: میلیون‌ها انسان آزاده در جمهوری اسلامی ایران و سراسر جهان فریاد انتقام سر داده‌اند و این موضوع یک مطالبه ملی است.

ذاکری افزود: برخی تلاش می‌کنند این موضوع را به یک خواسته شخصی تقلیل دهند، در حالی که رهبر معظم انقلاب دغدغه مسائل دینی، امنیتی و منافع کشور را دارند و این مسئله هیچ ارتباطی با موضوعات شخصی ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه جنوب کشور، بیان کرد: هدف دشمن از اقدامات اخیر اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای گرفتن امتیاز بیشتر و خارج کردن ایران از تسلط بر تنگه هرمز است.

امام جمعه جاسک، تأکید کرد: تنگه هرمز یک موهبت الهی و یک ظرفیت راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران است و باید از این ظرفیت برای دفاع از منافع کشور استفاده شود.

ذاکری با اشاره به اقدامات دشمن در مناطق جنوبی، گفت: هدف دشمن ایجاد اختلال در عملکرد بنادر راهبردی، آسیب زدن به مراکز رصد دریایی و هوایی، از بین بردن خطوط پشتیبانی و لجستیکی، هدف قرار دادن پل‌ها، جاده‌ها، صنایع و تأسیسات ارتباطی در نوار جنوبی کشور است.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با این اقدامات، توان مقاومت را کاهش دهد، خطوط پشتیبانی مناطق ساحلی را مختل کند و زمینه را برای گسترش تنش و ورود به یک جنگ تمام‌عیار فراهم کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری با اشاره به جنگ روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: همزمان با اقدامات نظامی، دشمن یک جنگ روانی تمام‌عیار را علیه مسئولان و نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به دنبال بی‌اعتبارسازی نظام و ایجاد شکاف‌های داخلی است.

وی افزود: دشمن با بازگرداندن محاصره دریایی و حمله به زیرساخت‌ها تلاش می‌کند توان مقاومت ملت ایران را به فرسایش بکشاند و با طولانی کردن جنگ، روحیه مردم و رزمندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه جاسک، تصریح کرد: دشمن تصور می‌کند با فشارهای مختلف می‌تواند مردم مناطق ساحلی و دیگر نقاط کشور را خسته کند، اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر عمق راهبردی مردمی، توان بازدارندگی موشکی و پهپادی و تسلط بر جغرافیای رزمی، ظرفیت‌های مهمی برای مقابله با تهدیدها در اختیار دارد.

ذاکری با تأکید بر آمادگی ملت و نیروهای مسلح، گفت: اگر دشمن بار دیگر دست به آزمون و خطا بزند، پاسخ قاطع دریافت خواهد کرد و اگر سربازی از سربازان آمریکایی پای خود را در خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران بگذارد، دیگر بازنخواهد گشت.

وی با اشاره به مقاومت و تاب‌آوری ملت ایران، بیان کرد: مقاومت هوشمندانه و ایستادگی فعال مردم، تضمین کننده عبور پیروزمندانه ملت ایران از این پیچ تاریخی و تثبیت جایگاه ایران به عنوان قدرت بلامنازع منطقه است.

امام جمعه جاسک با اشاره به آنچه ضربات نیروهای مسلح ایران به دشمنان عنوان کرد، اظهار کرد: ضربات دقیق و نقطه‌زن نیروهای مسلح و نیروی هوافضای جمهوری اسلامی ایران، خسارت‌های سنگینی به دشمنان وارد کرده و این اقدامات نشان‌دهنده توانمندی دفاعی کشور است.

ذاکری ادامه داد: دشمنان از اعلام واقعی تلفات خود هراس دارند و رسانه‌های مستقل و آگاه جهان باید برای افکار عمومی شفاف‌سازی کنند که چه میزان خسارت و تلفات به آنان وارد شده است.

وی در ادامه با اشاره به دلایل ورود نداشتن رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم به برخی نبردها، گفت: یکی از دلایل آن این است که این رژیم ترجیح می‌دهد آمریکا توان خود را به کار گیرد و خود نیز تجهیزاتش را برای عملیات‌های احتمالی آینده ذخیره کند.

امام جمعه جاسک، افزود: بخش دیگری از تجهیزات نظامی آمریکا که در منطقه در تیررس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، به سرزمین‌های اشغالی منتقل شده و تحرکات نظامی مختلفی در منطقه از جمله حضور جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان در حال انجام است.

ذاکری ادامه داد: ممکن است جبهه‌های جدیدی از نبرد گشوده شود و گروه‌های مقاومت منطقه نیز نسبت به تحولات پیش‌آمده واکنش نشان دهند.

وی تأکید کرد: مسیر پیش‌رو با وجود سختی‌ها با لطف خداوند به پیروزی نهایی جبهه مقاومت منجر خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ روحیه مقاومت در برابر فشارهای دشمن، اظهار کرد: سختی‌هایی در مسیر ملت ایران وجود دارد، اما آنچه قطعی است، پیروزی نهایی جبهه مقاومت خواهد بود.

ذاکری با اشاره به ظرفیت‌های مسجد جامع جاسک، اظهار کرد: مسجد جامع دارای محوطه‌ای بزرگ و شبستانی با زیربنای حدود دو هزار مترمربع است و برای میزبانی شایسته‌تر از مردم شریف شهرستان نیازمند توجه، نگهداری و انجام برخی اقدامات فنی و عمرانی است.

وی افزود: از افرادی که توانایی اجرایی و فنی دارند درخواست می‌شود در زمینه‌هایی مانند تعمیر و نصب کولرهای اسپیلت، سرویس تجهیزات سرمایشی، تعمیر آبسردکن‌ها، امور برقی و دیگر نیازهای فنی مسجد، مجموعه نماز جمعه را یاری کنند.

امام جمعه جاسک، ادامه داد: برخی آبسردکن‌های مسجد برای تعمیر منتقل شده‌اند و امیدواریم پس از تعمیر دوباره مورد استفاده قرار گیرند تا شرایط مناسب‌تری برای حضور نمازگزاران فراهم شود.

ذاکری با اشاره به آسیب‌های ایجادشده در مسجد در پی حوادث اخیر، گفت: زمانی که اقداماتی برای آماده‌سازی و بهسازی مسجد در حال انجام بود، اتفاقات و خسارت‌هایی از جمله آسیب دیدن شیشه‌ها موجب شد بخشی از کارها دوباره به عقب بازگردد، اما قطعاً در همه این مسائل حکمت و خیری وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با کمک مردم و خیران بتوانیم زمینه آسایش بیشتر نمازگزاران و فراهم شدن شرایط بهتر برای حضور مردم در نماز جمعه را فراهم کنیم و شرمنده مردم عزیز و اهالی جمعه نباشیم.