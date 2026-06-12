به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با استناد به آیه ۱۱۳ سوره مبارکه هود اظهار کرد: قرآن کریم مسلمانان را از تکیه و اعتماد به ستمگران و مستکبران برحذر داشته و تأکید می‌کند که جامعه اسلامی باید اتکای خود را بر خداوند متعال و ظرفیت‌های درونی مؤمنان قرار دهد.

وی افزود: تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی نیز گواه روشنی بر این حقیقت است. امام حسین (ع) حاضر نشد حکومت ظلم و استکبار زمان خود را بپذیرد و برای احیای حقیقت و مقابله با انحراف قیام کرد. در دوران معاصر نیز حضرت امام خمینی (ره) در برابر رژیم طاغوت ایستاد و نتیجه این مقاومت، شکل‌گیری انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی بود.

امام جمعه دشتی ادامه داد: شهدای بزرگ انقلاب اسلامی نیز همین مسیر را دنبال کردند و با ایستادگی در برابر نظام سلطه، عزت و اقتدار را برای ملت ایران به ارمغان آوردند. در مقابل، کشورهایی که سرنوشت خود را به قدرت‌های خارجی و آمریکا گره زدند، نه تنها به پیشرفت دست نیافتند بلکه با وابستگی و تحقیر مواجه شدند.

زاهددوست با اشاره به پیوند عمیق انقلاب اسلامی با فرهنگ عاشورا تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران مولود محرم و استمرار یافته با محرم است. نهضت امام خمینی (ره) در محرم سال ۴۲ اوج گرفت و در محرم سال ۵۷ نیز رژیم پهلوی در آستانه فروپاشی قرار گرفت و شاه ناچار به فرار شد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: رهبران و شهدای این ملت نیز در ادامه همان مسیر حسینی حرکت کردند و با تأسی به فرهنگ عاشورا در برابر ظلم و استکبار ایستادند. این راه همچنان ادامه دارد و ملت ایران با الهام از مکتب امام حسین (ع) در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی ثابت‌قدم خواهد ماند.

ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

امام جمعه دشتی تقارن ایام محرم با حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف را نشانه‌ای از تقویت جبهه حق دانست و گفت: این حضور گسترده و خودجوش، هویت جمعی ملت ایران را بر پایه مقاومت، استقلال‌طلبی و مقابله با استکبار مستحکم‌تر خواهد کرد.

وی افزود: مردم ایران آماده‌اند تا در ماه محرم با الهام از پیام عاشورا، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های دینی و انقلابی به نمایش بگذارند و در مسیر مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی گام بردارند.

زاهددوست با اشاره به فرارسیدن ماه محرم تأکید کرد: هیئت‌های مذهبی، مساجد و مجالس عزاداری باید ضمن پاسداشت شعائر حسینی، به تبیین اهداف قیام عاشورا و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر بپردازند.

وی هدف اصلی قیام امام حسین (ع) را احیای ارزش‌های دینی و اصلاح جامعه عنوان کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر از مهم‌ترین ارکان جامعه اسلامی است و قرآن کریم یکی از ویژگی‌های برجسته امت اسلامی را اهتمام به این فریضه الهی معرفی کرده است.

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: اگر این فریضه در جامعه کمرنگ شود، بسیاری از واجبات و ارزش‌های دینی نیز آسیب خواهد دید. از این رو همه افراد جامعه، از خانواده‌ها گرفته تا مسئولان و مدیران، وظیفه دارند در ترویج معروف‌ها و مقابله با آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با گرامیداشت ۲۷ خرداد، روز جهاد کشاورزی، نقش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: کشاورزی از شریف‌ترین و پاک‌ترین مشاغل به شمار می‌رود و بسیاری از پیامبران الهی و پیشوایان دینی نیز به این حرفه اشتغال داشته‌اند.

زاهددوست از جوانان خواست به ظرفیت‌های بخش کشاورزی توجه بیشتری داشته باشند و افزود: حمایت از کشاورزان و توسعه زیرساخت‌های این بخش می‌تواند زمینه‌ساز استقلال اقتصادی و تقویت امنیت ملی کشور باشد.

آینده متعلق به ملت‌های مقاوم و مستقل است

وی در ادامه با اشاره به شرایط منطقه و آنچه جنگ ترکیبی دشمنان علیه ایران خواند، اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با جنگی چندوجهی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و اطلاعاتی مواجه است و هدف اصلی دشمنان، تضعیف تاب‌آوری ملی و ایجاد شکاف در انسجام داخلی کشور است.

امام جمعه دشتی تصریح کرد: با وجود این فشارها، مردم ایران با حضور آگاهانه و استقامت مثال‌زدنی خود، همه محاسبات دشمنان را بر هم زده‌اند. ایستادگی ملت در صحنه، دشمن را دچار سردرگمی کرده و نشان داده است که سرمایه اصلی قدرت جمهوری اسلامی، مردم هستند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و پاسخ جمهوری اسلامی به اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: واکنش قاطع ایران در حمایت از جبهه مقاومت و دفاع از منافع ملی، پیام روشنی به دشمنان داد که جمهوری اسلامی در برابر هرگونه تجاوز و تهدید، با قدرت از امنیت و منافع خود دفاع خواهد کرد.

زاهددوست خاطرنشان کرد: امروز انسجام و هماهنگی میان اجزای جبهه مقاومت بیش از گذشته تقویت شده و ملت‌های منطقه بیش از هر زمان دیگری در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه ایستاده‌اند.

امام جمعه دشتی در پایان با تأکید بر اینکه آینده متعلق به ملت‌های مقاوم و مستقل است، اظهار داشت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، فرهنگ عاشورا و خون شهیدان، مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد و همان‌گونه که در گذشته از آزمون‌های بزرگ سربلند بیرون آمده، در برابر فشارها و تهدیدهای کنونی نیز پیروز خواهد شد.