به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی دری در خطبههای نماز جمعه این هفته حاجی آباد با توصیه مومنان به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت ایفای مسئولیتهای اجتماعی، حفظ انسجام ملی، توجه به قشرهای کمبرخوردار و هوشیاری در قبال توطئههای دشمنان تأکید کرد.
امام جمعه حاجیآباد با اشاره به دشواریهای معیشتی کارگران به ویژه در شرایط جنگی، کمک به همسایگان و هموطنان را از مصادیق بارز ایمان و پرهیزگاری برشمرد و اظهار داشت: دستگیری از نیازمندان، تجارتی پرسود با خداست که برکات مادی و معنوی آن چندین برابر به زندگی انسان بازخواهد گشت. تصور کاهش ثروت در اثر انفاق، یک نگاه مادیگرایانه است در حالی که انسان باایمان به وعدههای الهی یقین کامل دارد.
دری با تبیین سیره اخلاقی رهبران دینی و انقلابی، فروتنی، حرمتگذاری به مردم و خوشبرخوردی را از مهمترین شاخصههای یک رهبر کارآمد دانست و گفت: امروزه وظیفه همگانی ما، معرفی این ویژگیهای برجسته رهبر معظم انقلاب به نسل جوان و جامعه است و غفلت در این عرصه جایز نیست.
پاسخ قاطع ایران؛ پایان دوران ماجراجویی دشمن
وی با اشاره به رویدادهای اخیر منطقه و واکنش محکم ایران به تعرضهای رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: این پاسخهای قاطع، موازنه قدرت را به نفع جبهه مقاومت تغییر داده و ثابت کرد که دوران «بزن و در رو» برای همیشه به پایان رسیده است. قدرت بازدارندگی ایران امروز چنان است که دشمن ناچار به عقبنشینی و اعمال سانسور شدید خبری شده است.
وحدت ملی خط قرمز مطالبهگری
امام جمعه حاجیآباد حفظ اتحاد و همبستگی ملی را یک ضرورت انکارناپذیر خواند و تصریح کرد: نقدها و مطالبات مردمی باید در چارچوبی مطرح شود که به انسجام جامعه لطمهای وارد نکند. اعتماد به فرماندهان و رزمندگان میدان و اطاعت از رهبری، کلید عبور موفق از شرایط حساس کنونی است.
تنگه هرمز اهرم راهبردی ایران در عرصه بینالملل
دری با یادآوری موقعیت حساس تنگه هرمز و نقش کلیدی آن در جریان انرژی جهان، تأکید کرد: این جایگاه منحصربهفرد، یک برگ برنده مهم برای جمهوری اسلامی ایران در محاسبات بینالمللی محسوب میشود.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای تأمینکننده امنیت و اقتدار کشور، سرداران شهید را سرمایههای ارزشمند نظام اسلامی معرفی کرد و به روحیه تواضع، اخلاص و فداکاری آنان اشاره کرد.
امام جمعه حاجیآباد همچنین از زحمات شهرداری در زمینه زیباسازی فضای شهری تقدیر کرد و با اشاره به فرارسیدن ماه محرم الحرام، بر ضرورت برگزاری مراسم عزاداری پرشور، وحدتبخش و حضور منظم هیئتهای مذهبی در معابر شهر تأکید کرد.
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