به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، اولین نشست کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر در سال ۱۴۰۵ با هدف بررسی راهکارهای عملیاتی‌سازی نسخه بازبینی شده سند ملی بیماری های غیرواگیر و با تاکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حوزه مدیریت بیماری های غیرواگیر در کشور برگزار شد.

در این نشست، باقر لاریجانی، دبیر کمیته، با اشاره به بازبینی اخیر سند ملی بیماری‌های غیرواگیر و تایید آن توسط رئیس‌جمهوری، بر ضرورت گذار از مرحله تدوین به مرحله اجرا تاکید کرد.

وی با بیان اینکه نسخه بازبینی شده سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر با همت اعضای کمیته در دسترس است تصریح کرد: بازبینی سند تنها گام نخست بود؛ اکنون باید با ایجاد انگیزه و همکاری در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، مفاد این سند را به طور کامل عملیاتی کنیم.

لاریجانی همچنین بر لزوم همگامی مداخلات با دانش روز دنیا تاکید کرد و از آغاز پروژه‌هایی با محوریت استفاده از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی با مشارکت اساتید برجسته خبر داد.

در این جلسه، گزارش‌هایی پیرامون استقرار زیست‌بوم فناوری برای حل چالش‌های کلیدی نظام سلامت، کاربست هوش مصنوعی در مدیریت بیماری‌های غیرواگیر، برنامه‌های آموزش نیروی انسانی و اقدامات کارگروه مداخلات بین‌بخشی ارائه شد.

تاکید بر نقش مدیران استانی و استفاده از داده‌های تجمیعی در پیشبرد اهداف

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با ابراز خرسندی از احیای فعالیت این کمیته پس از وقفه‌ای کوتاه، اظهار داشت: دغدغه‌مندی رئیس‌جمهور نسبت به شاخص‌های سلامت (SDH) در جلسات دولت، فرصتی طلایی است که نباید آن را از دست داد.

وی با تاکید بر لزوم خروج سند از حالت تئوری و ورود آن به فیلد اجرایی، خاطرنشان کرد: همان‌طور که در دوران کووید ۱۹ وضعیت استان‌ها به تفکیک گزارش می‌شد، در حوزه بیماری‌های غیرواگیر و ریزفاکتورها نیز این تفکیک صورت گیرد تا سیاست‌گذاران و مدیران استانی با درک دقیق شرایط، ترغیب به همکاری شوند کاری که در دوره قبلی پایش استپس از طریق سامانه ویزیت نیز انجام شد.

رئیسی با اشاره به آغاز اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، این بستر را فرصت مناسبی برای مداخلات کنترل بیماری‌های غیرواگیر دانست و افزود: توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی نیز ابزاری کارآمد برای تقویت پرونده‌های سلامت است.

معاون وزیر بهداشت با انتقاد از موازی‌کاری، بر لزوم بومی‌سازی مدل‌های موفق جهانی، پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ایجاد «کلان‌داده» (Big Data) با ادغام داده‌های سازمان‌های مختلف تأکید کرد.

وی همچنین بر اهمیت نقش شورای سیاستگذاری در پیشبرد برنامه ها، تسریع در تصویب و اجرای سند ملی بیماریهای غیرواگیر و طرح این موضوع در جلسات با استانداران و مدیران ارشد استانی تاکید کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین بر اهمیت تدوین و بهره گیری از پروفایل های سلامت استانی به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، شناسایی اولویتهای سلامت و پایش وضعیت استان‌ها تاکیدکرد.

رئیسی در پایان، اجرای برنامه پزشکی خانواده و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سلامت و هوش مصنوعی را دو فرصت مهم پیشروی نظام سلامت کشور دانست که می‌توانند نقش مؤثری در بهبود مدیریت بیماری‌های غیرواگیر، افزایش کارایی نظام سالمت، کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت خدمات ایفا کنند.

لاریجانی در پایان این نشست و در جمع‌بندی سخنان خود با تاکید بر استمرار منظم جلسات، از تمامی کارگروه‌ها خواست برنامه استراتژیک خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن با تمرکز بر جنبه‌های اجرایی و تعیین انتظارات دقیق از دستگاه‌های اجرایی ارائه دهند تا از تبدیل شدن این سند به سندی غیرعملیاتی جلوگیری شود.

در این نشست بر ضرورت تسریع در اجرای سند ملی بازبینی شده بیماریهای غیرواگیر، تقویت همکاریهای بین بخشی، پایش مستمر شاخص های عملکردی، نهایی سازی تفاهمنامه های همکاری و راه اندازی پروفایل های سلامت استانی تاکید شد.