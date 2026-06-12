«حادثه سخت امنیتی» برای نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع عبری اعلام کردند حادثه سخت امنیتی برای ارتش اشغالگر در جنوب لبنان رخ داده است.
بر اساس گزارش این رسانه ها، حادثه مذکور در پی فروریختن یک ساختمان بر روی سر نیروهای یک یگان نظامی اسرائیل در جنوب لبنان روی داده است.
به علت سانسور اخبار جنگ در سرزمین های اشغالی، هنوز گزارش دقیقی درباره آمار تلفات این حادثه منتشر نشده است.
این خبر در حالی است که در ادامه نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی،مسیر رودخانه الخردلی در جنوب لبنان هدف دو حمله هوایی ارتش اشغالگر قرار گرفت.
در حمله هوایی اشغالگران به شهرک معرکه در شهر صور هم چند نفر زخمی شدند.
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