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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

حمله موشکی و توپخانه‌ای حزب الله به مقر نظامیان رژیم صهیونیستی

حمله موشکی و توپخانه‌ای حزب الله به مقر نظامیان رژیم صهیونیستی

حزب الله اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، نظامیان رژیم صهیونیستی و خودروهای آنها را در شهرک «شمع» در جنوب لبنان هدف حمله گسترده موشکی و توپخانه‌ای قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی،‌ حزب الله لبنان اعلام کرد که برای دفاع از مردم این کشور و در پاسخ به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان، مرکز تجمع خودروها و نظامیان ارتش اشغالگر را در شهرک شمع هدف حملات گسترده موشکی و توپخانه ای قرار داده است.

از سوی دیگر و در تازه ترین مورد نقض آتش بس در جنوب لبنان، شهرک تول در شهرستان النبطیه هدف حمله هوایی ارتش اشغالگر قرار گرفت.

در حمله هوایی صهیونیست ها به شهرک مهرکه در شهرستان صور هم چند غیرنظامی مجروح شدند.

کد مطلب 6857967

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