رئیس جهاد کشاورزی بوشهر: دشمن امنیت غذایی مردم را در جنگ نشانه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران بوشهر با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی با فرمان تاریخی امام خمینی(ره) برای خدمت‌رسانی به مناطق محروم و توسعه زیرساخت‌های روستایی تشکیل شد و بعدها با ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، ساختار فعلی وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت.

وی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها در جهان امروز افزود: در جنگ‌های ترکیبی، امنیت غذایی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل تبدیل شده است، زیرا دشمنان تلاش می‌کنند از طریق اخلال در تولید و توزیع مواد غذایی، بر معیشت مردم و ثبات اجتماعی کشورها اثر بگذارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در جریان تحولات و درگیری‌های اخیر، بیش از ۵۰ نقطه مرتبط با زیرساخت‌های نگهداری و پشتیبانی حوزه مواد غذایی در استان بوشهر آسیب دید که برآوردهای اولیه از خسارتی بالغ بر هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان حکایت دارد.

بحرانی با بیان اینکه هدف اصلی این اقدامات، ضربه زدن به امنیت غذایی و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین بود، تصریح کرد: با وجود خسارت‌های وارد شده، هیچ‌یک از واحدهای تولیدی استان تعطیل نشد و فعالیت مرغداری‌ها، مراکز تکثیر و پرورش میگو و سایر بخش‌های تولیدی بدون وقفه ادامه پیدا کرد.

کمبودی نداشتیم

وی ادامه داد: در روزهای سخت گذشته، تأمین کالاهای اساسی و محصولات پروتئینی در سطح استان و کشور به شکل مستمر انجام شد و مردم از نظر دسترسی به اقلام مورد نیاز با کمبودی مواجه نشدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار کرد: اگرچه در برخی مقاطع موضوع نوسانات قیمتی مطرح بود، اما از نظر تأمین و فراوانی کالاهای اساسی، بازار در وضعیت مطلوب قرار داشت و این مهم با تلاش تولیدکنندگان، کشاورزان، بهره‌برداران و فعالان بخش خصوصی محقق شد.

بحرانی نقش کشاورزان و تولیدکنندگان را در حفظ پایداری زنجیره تأمین غذا بسیار مهم دانست و گفت: همراهی بخش خصوصی، تلاش شبانه‌روزی بهره‌برداران و برنامه‌ریزی مجموعه جهاد کشاورزی سبب شد استان بوشهر در شرایط حساس نیز جایگاه خود را در تولید و تأمین محصولات مورد نیاز حفظ کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های تولیدی افزود: امنیت غذایی امروز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی است و تقویت این حوزه به معنای افزایش تاب‌آوری کشور در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی خواهد بود. از این رو حمایت از تولیدکنندگان و توسعه ظرفیت‌های کشاورزی با جدیت در دستور کار قرار دارد.