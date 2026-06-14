به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام علی زاهددوست عصر یکشنبه در دیدار با مدیر و جمعی از کارکنان و مسئولان مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان مناسبت هفته جهاد کشاورزی، ضمن تبریک این هفته و گرامیداشت یاد و خاطره جهادگران و شهدای جنگ رمضان، از تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، حمایت از تولیدکنندگان و خدمت‌رسانی به کشاورزان و دامداران تقدیر کرد.

امام جمعه دشتی با تأکید بر اهمیت راهبردی بخش کشاورزی، اظهار کرد: امنیت غذایی از مهم‌ترین ارکان امنیت ملی و اقتدار کشور است و فعالان این حوزه نقش مؤثری در تأمین نیازهای اساسی مردم و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.

وی بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب، افزایش بهره‌وری، توسعه روش‌های نوین آبیاری، حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانش‌بنیان در بخش کشاورزی تأکید کرد.

امام جمعه دشتی همچنین حضور میدانی مدیران، ارتباط مستمر با کشاورزان و تلاش برای رفع مشکلات و موانع تولید را از مهم‌ترین عوامل موفقیت در این حوزه دانست و خواستار توجه ویژه به مطالبات بهره‌برداران بخش کشاورزی شد.

در این دیدار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیز گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف کشاورزی، دامداری، منابع طبیعی و توسعه روستایی ارائه کرد.