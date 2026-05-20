به گزارش خبرگزاری مهر، ساختمان الحاقی بیمارستان سینای مراغه با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان و مطابق با آخرین استانداردهای بیمارستان‌سازی کشور احداث شده است. این طرح با هدف توسعه خدمات تخصصی و درمانی به‌ویژه در حوزه کودکان اجرا شده است.

با بهره‌برداری از این پروژه، ظرفیت تخت‌های بیمارستان سینا به ۲۷۱ تخت افزایش یافت و فضای درمانی این مرکز نیز به ۲۱ هزار مترمربع رسید. مسئولان معتقدند راه‌اندازی این بخش نقش مؤثری در کاهش بار مراجعات درمانی در جنوب استان آذربایجان شرقی خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌های دولتی در مراسم افتتاح این پروژه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های درمانی در استان گفت: در حال حاضر ۷۴۸ تخت بیمارستانی در آذربایجان شرقی در دست ساخت است و امسال ۶۹۰ میلیارد تومان برای طرح‌های بیمارستانی، ورزشی و اداری این استان تخصیص یافته است.

علی نوذرپور همچنین با بیان اینکه در سطح کشور ۸۱۵ هزار مترمربع فضای بیمارستانی با ظرفیت هشت هزار تخت در حال احداث است، افزود: برای اجرای این طرح‌ها در سال جاری ۳۱ همت اعتبار در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به روند اجرای پروژه اظهار کرد: ساختمان الحاقی بیمارستان سینا پس از حدود هفت سال تکمیل و به بهره‌برداری رسید و نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت به‌ویژه در حوزه درمان کودکان در جنوب استان خواهد داشت.

سید فرید موسوی افزود: این پروژه حاصل همت دولت، مجموعه سلامت و همراهی مردم مراغه است و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای خدمات آموزشی در حوزه پزشکی نیز باشد. به گفته وی، اعتبار مورد نیاز برای بخش آموزش پزشکی بیمارستان نیز تخصیص یافته و این بخش تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

امام جمعه مراغه نیز در این مراسم با اشاره به توسعه زیرساخت‌های درمانی پس از انقلاب اسلامی گفت: مردم شایسته بهترین امکانات و خدمات هستند و توسعه مراکز درمانی گامی مهم در ارتقای رفاه عمومی است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز اعلام کرد: ساختمان الحاقی شامل بخش‌های اورژانس، داخلی، مراقبت‌های ویژه و بخش عفونی ویژه کودکان است که می‌تواند خدمات تخصصی‌تری را به بیماران منطقه ارائه دهد.