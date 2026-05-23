به گزارش خبرگزاری مهر، نعمتالله پایان روز شنبه در همایش تخصصی تئاتر استان که با حضور فعالان و هنرمندان هنرهای نمایشی استان در شهرستان مراغه برگزار شد، توسعه زیرساختهای تولید تئاتر از جمله احداث فضاهای تمرین استاندارد را از اولویتهای اصلی این اداره کل برشمرد و اظهار داشت: نهضت پلاتوسازی بر اساس نیازسنجیهای دقیق استانی آغاز شده است.
وی با اشاره به تکمیل و راهاندازی پلاتوهای نمایشی در شهرستانهای شبستر، مرند و ملکان و تامین اعتبار برای احداث پلاتو در میانه اظهار کرد: سیاست محوری دولت در عرصه هنر مردمیسازی فرهنگ است که نتیجه آن در اسفندماه گذشته با ثبت رکوردهای کمنظیر در فروش بلیت و استقبال عمومی از تئاتر در تبریز و سایر شهرستانها نمایان شد.
پایان با تاکید بر لزوم تغییر نگاه به اقتصاد هنر افزود: برای دستیابی به توسعه پایدار فرهنگی، اتکا به بودجههای دولتی کافی نیست و ما نیازمند مشارکت جدی بخش خصوصی و ورود خیرین فرهنگی هستیم؛ رسالت اصلی اداره کل نیز تسهیلگری و ایجاد بستر امن برای سرمایهگذاران است.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از نگاه تمرکزگرا در تخصیص امکانات فرهنگی، پیشرفت هنر استان را در گرو توجه ویژه به شهرستانها دانست.
وی با ابراز گلایه از وضعیت زیرساختهای فرهنگی مراغه اظهار کرد: شایسته نیست که این شهرستان به عنوان دومین شهر بزرگ استان، از داشتن زیرساختهای اولیهای نظیر سالنهای استاندارد سینما و پلاتوی تخصصی تئاتر محروم باشد.
موسوی بر لزوم سرمایهگذاری فرهنگی روی جوانان تاکید کرد و ادامه داد: برای تضمین آینده فرهنگی کشور، باید از گروههای جوان حمایت عملی صورت گیرد و دستگاههای متولی با برگزاری کارگاههای آموزشی، برنامهریزی مدونی برای استعدادیابی داشته باشند.
مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجانشرقی نیز در این همایش با تأکید بر لزوم تمرکززدایی از اجراهای نمایشی، خواستار برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و آموزشی در شهرستانها شد.
یعقوب صدیق جمالی با بیان اینکه باید تمرکز اجراها را به سمت شهرستانها هدایت کنیم خاطرنشان کرد: تولید آثار نمایشی با محوریت موضوعات فولکلور، کمدی و سنتهای محلی در اولویت است تا ارتباط مؤثرتری با مخاطبان بومی برقرار شود.
صدیق جمالی با اشاره به برنامهریزی برای گردهمایی بزرگ تئاتر استان در پایان سال افزود: هدف ما در مقطع کنونی، افزایش مشارکت و کمیت آثار است به طوری که اگر بتوانیم ۱۰۰ نمایشنامه را در سطح استان جمعآوری کرده و ۱۰۰ هنرمند جدید را به این چرخه اضافه کنیم، رسالت خود را در زمینه توسعه تئاتر انجام دادهایم.
