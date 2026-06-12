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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

پهپاد «ابابیل» حزب الله بلای جان نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان

پهپاد «ابابیل» حزب الله بلای جان نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان

حزب الله لبنان از حمله با پهپادهای ابابیل به یک خودرو نظامی رژیم صهیونیستی در شهرک «طیرحرفا» و شماری از اشغالگران در شهرک «شمع» در جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که برای دفاع از مردم این کشور و پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و شهید و زخمی شدن غیرنظامیان در جنوب لبنان، یک خودروی نظامی متعلق به ارتش دشمن اسرائیلی را در شهرک طیر حرفا با پهپاد انهدامی ابابیل هدف قرار داد.

رزمندگان مقاومت اسلامی همچنین شماری از نظامیان رژیم صهیونیستی را در ساختمانی در شهرک شمع با پهپاد انهدامی ابابیل هدف قرار دادند و تلفات قطعی به آنها وارد کردند.

از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی هم شهرک های الشهابیه، تول و یاطر را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار دادند.

کد مطلب 6858030

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