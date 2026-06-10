به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان علوم، محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان فرهنگستان علوم و مرکز آمار ایران، با اشاره به اهمیت جایگاه آمار در نظام حکمرانی، اظهار کرد: موضوع آمار در همه کشورهای جهان، موضوعی حساس و بعضاً مناقشه‌برانگیز است و به همین دلیل، داده‌ها و آمارها باید از اتقان، قابلیت راستی‌آزمایی، ارزیابی و اعتمادپذیری برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه آمار، مبنای تحلیل، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در کشورها به شمار می‌رود، افزود: پس از تولید داده، مراحل تحلیل، تبدیل آن به دانش، تدوین سیاست و در نهایت تبدیل آن به توانمندی‌های پیش‌برنده جامعه آغاز می‌شود و همه این مراحل بر پایه داده‌های صحیح و قابل اتکا استوار است.

رئیس فرهنگستان علوم با تشبیه نظام آماری به پی و فونداسیون یک ساختمان، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که استحکام یک ساختمان به کیفیت و استحکام پی آن بستگی دارد، استحکام سیاست‌ها و برنامه‌های کشور نیز وابسته به صحت و دقت نظام آماری است. اگر این پایه دچار آسیب باشد، نتایج حاصل از تحلیل‌ها و تصمیمات نیز دچار خطا خواهد شد.

مخبر دزفولی تصریح کرد: مرکز آمار ایران صرفاً یک دستگاه اجرایی در کنار سایر دستگاه‌ها نیست، بلکه نهادی بنیادین برای ساخت کشور است؛ چرا که آمارهای مربوط به جمعیت، مسکن، کشاورزی، صنعت، نیروی انسانی و سایر حوزه‌های اساسی کشور بر بستر نظام آماری شکل می‌گیرد و همه بخش‌ها برای تصمیم‌گیری به این داده‌ها اتکا می‌کنند.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای آمارهای نادرست، گفت: آمار غلط می‌تواند کشور را به سمت تصمیمات اشتباه سوق دهد و خسارت‌های سنگینی به همراه داشته باشد. از این رو، مرکز آمار باید مرجع اصلی پایش و اعتبارسنجی داده‌ها باشد و بتواند میان آمارهای معتبر و آمارهای ساخته‌شده و غیرواقعی تمایز قائل شود.

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها و تفاوت‌ها در آمارهای منتشرشده از سوی دستگاه‌های مختلف، افزود: گاهی یک دستگاه برای ارائه تصویری مطلوب از عملکرد خود، آمارهایی ارائه می‌کند که با ارزیابی‌های مستقل تفاوت دارد. در چنین شرایطی، مرجعیت مرکز آمار ایران اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و این مرکز باید با اتکا به جایگاه علمی و حرفه‌ای خود، مرجع نهایی آمارهای کشور باشد.

وی همچنین بر ضرورت تدوین پروتکل‌ها و استانداردهای علمی در حوزه آمار تأکید کرد و گفت: برای بسیاری از مأموریت‌های مرکز آمار، باید روش‌ها و پروتکل‌های علمی مشخص، به‌روز و مورد توافق جامعه علمی تدوین شود. فرهنگستان علوم آمادگی دارد در این زمینه با مرکز آمار همکاری کند و از ظرفیت دانشمندان و متخصصان کشور برای ارتقای نظام آماری بهره بگیرد.

مخبر دزفولی با اشاره به اهمیت تحلیل داده‌ها در عصر فناوری‌های نوین، اظهار داشت: حتی فناوری‌های نوظهور و ابزارهایی همچون هوش مصنوعی نیز اگر بر پایه داده‌های نادرست آموزش ببینند، خروجی‌های نادرستی ارائه خواهند داد. بنابراین، کیفیت و اعتبار داده‌ها از اهمیت راهبردی برخوردار است.

وی پژوهش را یکی از محورهای مهم همکاری مشترک میان فرهنگستان علوم و مرکز آمار دانست و گفت: ارتباط مستمر میان گروه‌های تخصصی فرهنگستان و بخش‌های پژوهشی مرکز آمار می‌تواند زمینه طراحی الگوهای جدید، بهبود روش‌های آماری و توسعه تحلیل‌های مبتنی بر داده را فراهم کند.

رئیس فرهنگستان علوم همچنین بر ضرورت ساماندهی و انسجام آمارهای علم و فناوری کشور تأکید کرد و افزود: یکی از موضوعات مهم، پراکندگی داده‌های مرتبط با علم و فناوری است و لازم است با همکاری مرکز آمار، سازوکارهایی برای ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر در این حوزه طراحی شود.

وی با اشاره به برخی آمارسازی‌ها و گمانه‌زنی‌های غیرعلمی در موضوعاتی همچون جمعیت، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری‌های ملی نباید بر مبنای حدس و گمان و داده‌های فاقد پشتوانه علمی صورت گیرد و تنها آمارهای معتبر و مستند باید مبنای برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

مخبر دزفولی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تقویت ارتباط مرکز آمار ایران با دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: فرهنگستان علوم می‌تواند زمینه تعامل بیشتر این مرکز با دانشگاه‌ها و استادان برجسته کشور را فراهم کند و این ارتباط باید به صورت نظام‌مند و پایدار شکل بگیرد.

وی دانشمندان و نخبگان را پیشران اصلی شکل‌گیری ایران پیشرفته و قدرتمند دانست و اظهار داشت: بسیاری از دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری‌های پیشرفته، صنایع راهبردی، پزشکی، نانو، زیست‌فناوری و امنیت غذایی، حاصل تلاش جامعه علمی و دانشگاهی کشور است و توسعه آینده ایران نیز از مسیر علم و فناوری خواهد گذشت.

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به منزلت و جایگاه استادان و پژوهشگران، تصریح کرد: حفظ سرمایه انسانی و حمایت از نخبگان و دانشگاهیان، ضرورتی راهبردی برای کشور است و باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های رئیس و کارکنان مرکز آمار ایران، ابراز امیدواری کرد که تفاهم‌نامه همکاری میان فرهنگستان علوم و مرکز آمار ایران، به همکاری‌های مؤثر، نهادینه و بلندمدت منجر شود و ثمرات آن در خدمت ارتقای نظام آماری و پیشرفت کشور قرار گیرد.