به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه پیش از ظهر چهارشنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل برگزار شد و در آن آخرین وضعیت بازار اجاره، تسهیلات ودیعه، پروژههای نهضت ملی مسکن و تأمین زمین متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، گزارشی از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان درباره روند تأمین زمین و پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرستانهای مختلف ارائه شد و برنامههای جدید برای افزایش ظرفیت واگذاری زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تشریح شد.
همچنین موضوع پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، عملکرد بانکهای عامل، وضعیت ثبتنام مستأجران و ضرورت تسریع در پرداخت وامها از دیگر محورهای مطرح شده در این جلسه بود.
استاندار کرمانشاه در این نشست با تأکید بر اهمیت حوزه مسکن در اقتصاد و معیشت خانوارها اظهار کرد: بخش مسکن یکی از اصلیترین نیازهای مردم است و سهم قابل توجهی در هزینههای خانوار دارد؛ از این رو باید با جدیت و برنامهریزی دقیق برای تسریع در اجرای پروژهها اقدام شود.
وی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن افزود: همه دستگاههای اجرایی، خدماترسان، بانکها و نهادهای مرتبط باید با هماهنگی کامل برای پیشبرد این طرح همکاری کنند و روند اجرای پروژهها نیازمند سرعت و شتاب بیشتری است.
حبیبی خواستار ارائه برنامه زمانبندی مشخص برای تکمیل پروژههای مسکن شد و گفت: پیشرفت طرحها باید به صورت ماهانه در شورای مسکن استان بررسی شود تا امکان مدیریت دقیقتر و ارزیابی مستمر فراهم شود.
وی همچنین بر تعیین تکلیف تعاونیهای مسکن مشکلدار تأکید کرد و افزود: حل مشکلات این تعاونیها میتواند موجب رفع بلاتکلیفی هزاران خانوار شود و دستگاههای اجرایی، خدماترسان و نظام بانکی باید با همکاری دستگاه قضایی این موضوع را پیگیری کنند.
استاندار کرمانشاه در ادامه بر تسریع در واگذاری زمین به خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و سایر متقاضیان تأکید کرد و گفت: در شهرستانها باید روند واگذاری زمین با سرعت بیشتری دنبال شود و در صورت نیاز به الحاق زمین نیز اقدامات قانونی تسهیل گردد.
وی با اشاره به پروژههای بزرگ نهضت ملی مسکن در استان تصریح کرد: اجرای هزاران واحد مسکونی در قالب پروژههای مختلف از جمله طرحهای بنیاد مستضعفان، نقش مهمی در تأمین مسکن و اشتغالزایی خواهد داشت و دستگاههای اجرایی باید برای تسریع در بهرهبرداری همکاری کامل داشته باشند.
حبیبی با تأکید بر اهمیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن افزود: این تسهیلات باید حداکثر تا پایان مرداد پرداخت شود و بانکهای عامل موظف هستند عملکرد خود را به صورت هفتگی به استانداری گزارش دهند.
وی همچنین درباره کنترل بازار اجارهبها گفت: افزایش اجارهبها بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته مجاز نیست و دستگاههای نظارتی باید با هرگونه تخلف و قیمتسازی در این حوزه برخورد کنند.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده حداکثری از فصل مناسب برای اجرای پروژههای عمرانی تأکید کرد و گفت: پروژههای نهضت ملی مسکن باید با استفاده از ظرفیت دو شیفت کاری سرعت بگیرند تا اهداف تعیینشده محقق شود.
وی در پایان با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: تأمین زمین برای متقاضیان این طرح باید در اولویت قرار گیرد و ظرف سه ماه آینده بخش قابل توجهی از متقاضیان تعیین تکلیف شوند.
کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت کنترل بازار مسکن گفت: افزایش اجارهبها بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست و پرداخت وام ودیعه باید در فصل اجاره و حداکثر تا پایان مرداد انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه پیش از ظهر چهارشنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل برگزار شد و در آن آخرین وضعیت بازار اجاره، تسهیلات ودیعه، پروژههای نهضت ملی مسکن و تأمین زمین متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.
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