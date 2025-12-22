انحراف پژو پارس و برخورد با تیر چراغ برق در کمربندی غربی کرمانشاه

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۲:۴۵ بامداد روز یکم دیماه، یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در کمربندی غربی کرمانشاه، نرسیده به میدان امام حسین (ع)، به دلایل نامشخص از مسیر اصلی منحرف شد و با تیر چراغ برق حاشیه جاده برخورد کرد.
وی افزود: در پی شدت برخورد، خودرو دچار آتشسوزی شد و سه سرنشین آن مصدوم شدند که بلافاصله پس از اعلام حادثه، آتشنشانان ایستگاه شماره ۸ سازمان آتشنشانی به همراه تجهیزات امدادی به محل اعزام شدند.
آتشپاد قادری تصریح کرد: آتشنشانان پس از حضور در محل، نسبت به مهار کامل حریق، ایمنسازی صحنه حادثه و جلوگیری از گسترش آتش اقدام کردند و همزمان با عوامل امدادی همکاری لازم برای امدادرسانی به مصدومان انجام شد.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه گفت: مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این سانحه رانندگی توسط کارشناسان ذیربط در دست بررسی است.
