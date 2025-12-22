  1. استانها
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

انحراف پژو پارس و برخورد با تیر چراغ برق در کمربندی غربی کرمانشاه

کرمانشاه - رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه از وقوع حادثه رانندگی در کمربندی غربی شهر خبر داد که در آن یک دستگاه پژو پارس پس از انحراف از مسیر با تیر چراغ برق برخورد کرد و سه نفر مصدوم شدند.

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۲:۴۵ بامداد روز یکم دی‌ماه، یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در کمربندی غربی کرمانشاه، نرسیده به میدان امام حسین (ع)، به دلایل نامشخص از مسیر اصلی منحرف شد و با تیر چراغ برق حاشیه جاده برخورد کرد.

وی افزود: در پی شدت برخورد، خودرو دچار آتش‌سوزی شد و سه سرنشین آن مصدوم شدند که بلافاصله پس از اعلام حادثه، آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۸ سازمان آتش‌نشانی به همراه تجهیزات امدادی به محل اعزام شدند.

آتشپاد قادری تصریح کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، نسبت به مهار کامل حریق، ایمن‌سازی صحنه حادثه و جلوگیری از گسترش آتش اقدام کردند و همزمان با عوامل امدادی همکاری لازم برای امدادرسانی به مصدومان انجام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرمانشاه گفت: مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این سانحه رانندگی توسط کارشناسان ذی‌ربط در دست بررسی است.

