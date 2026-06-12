به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گود نت، یک مطالعه نشان می‌دهد که حرکت کردن برای چند دقیقه به جای نشستن می‌تواند کلید زندگی سالم‌تری باشد. بنابراین، هر روز از این لحظات استقبال کنید تا به نتایج مثبت برسید.

دامنه این تحقیق به اندازه یافته‌های آن چشمگیر است. این مطالعه که توسط تیمی از دانشکده علوم ورزشی نروژ رهبری می‌شود، داده‌های بیش از ۱۵۰ هزار بزرگسال را در سراسر بریتانیا، ایالات متحده، نروژ و سوئد تجزیه و تحلیل کرد. شرکت‌کنندگان از دستگاه‌های پوشیدنی برای ردیابی حرکت واقعی استفاده کردند.

آنچه محققان کشف کردند، خبر خوبی برای افراد عادی بود. داده‌ها نشان داد که جایگزینی زمان بی‌تحرکی با تنها پنج دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید در روز با کاهش قابل توجه مرگ و میر همراه است.

به طور خاص، برای افرادی که در کمترین محدوده فعالیت قرار دارند، اضافه کردن پنج دقیقه‌ای ورزش با کاهش شش درصدی مرگ و میر مرتبط بود. برای جمعیت وسیع‌تر، این مزیت به کاهش بالقوه ۱۰ درصدی افزایش یافت.

علاوه بر این، این مطالعه داده‌هایی در مورد زمان بی‌تحرکی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که کاهش زمان نشستن به میزان ۳۰ دقیقه در روز نیز می‌تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد.

«اولف اکلوند»، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: «اگر همه افراد جامعه به این تغییرات پایبند باشند، تغییرات کوچک در فعالیت بدنی و زمان بی‌تحرکی می‌تواند فواید عمیقی برای سلامتی داشته باشد.»

انجام حرکات اضافی روزانه مفید است زیرا به تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش فشار خون و کاهش خطر التهاب کمک می‌کند. با گذشت زمان، این تغییرات با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن عمده مانند بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان مرتبط هستند.

این مفهوم که حرکات طبیعی ممکن است به زندگی طولانی‌تر و سالم‌تر کمک کند، نشان می‌دهد که باید آنها را در زندگی روزمره افراد گنجاند. روش‌های خلاقانه زیادی برای تبدیل آن بخش‌های کوچک از زمان در روز وجود دارد تا پنج دقیقه گرانبهای اضافی برای حرکت به دست آید. و از آنجایی که حرکت برای ذهن و بدن دارو است، فقط آن را انجام دهید!