مقامات اسرائیلی:ترامپ ما را فریب داد/توافق احتمالی با ایران فاجعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که سران آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها تاکید کردند «در زمینه پرونده ایران هماهنگ هستند و اتفاقنظر دارند» نشریه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» در گزارشی خبری مدعی شد: مقامهای اسرائیلی نسبت به تفاهمنامه در حال شکلگیری میان ایالات متحده و ایران ابراز خشم کردند و هشدار دادند که توافق گزارششده فاصله زیادی با اهداف راهبردی اسرائیل دارد.
یک مقام اسرائیلی در گفتوگو با یدیعوت آحارانوت با اشاره به تفاهم در حال شکلگیری میان آمریکا و ایران گفت: «ترامپ ما را فریب داد.» مقام اسرائیلی دیگری نیز اظهار داشت: «توافقی که در حال شکلگیری است، بسیار بد به نظر میرسد.»
این مقام اسرائیلی افزود: «از دیدگاه ما، این توافق فاجعه است؛ زیرا هیچیک از اصولی را که هنگام آغاز جنگ درباره آن صحبت کرده بودیم، برآورده نمیکند.»
با این حال، پس از آخرین پیام ترامپ در شبکه «تروث سوشال»، هماکنون مشخص نیست که آیا اساساً توافقی نهایی خواهد شد یا خیر.
رسانههای ایرانی پیشتر فهرست بلندبالایی از مفاد ادعایی تفاهمنامه را منتشر کرده بودند، اما ترامپ گفت مفادی که از سوی تهران منتشر شده، نادرست است.
ترامپ نوشت: «مفادی که ایران برای رسانههای جعلی منتشر کرده، هیچ ارتباطی با مفادی که بهصورت مکتوب مورد توافق قرار گرفته، ندارد. آنچه آنها گفتهاند، از جمله بیانیه ضعیف و رقتانگیزشان درباره دستیابی به توافق، هیچ نسبتی با حقیقت ندارد.»
این اظهارات جدید ترامپ تردیدهایی را درباره امکان امضای تفاهمنامه در روزهای آینده ایجاد کرد؛ با وجود آنکه ترامپ شامگاه پنجشنبه گفته بود توافق قریبالوقوع است.
همزمان یک مقام ارشد دولت آمریکا امروز جمعه مدعی شد که شروط واشنگتن شامل برچیده شدن برنامه هستهای ایران است. وی افزود:داراییهای مسدودشده تا زمان اجرای تعهدات تهران آزاد نخواهد شد و همچنین تنگه هرمز برای عبور و مرور باز خواهد ماند و ایران نیز تأمین مالی نیروهای نیابتی را متوقف خواهد کرد.
یک مقام اسرائیلی دیگر که پیش از انتشار پیام ترامپ سخن میگفت، اظهار داشت «هنوز مشخص نیست که اساساً توافقی وجود داشته باشد.»
او گفت: «نخست اینکه معلوم نیست توافقی وجود داشته باشد. حتی اگر توافقی هم وجود داشته باشد، فرض غالب در منطقه این است که این توافق نتیجه فشار ایران و عقبنشینی آمریکا بوده است، نه برعکس. به هر حال فضای حاکم در منطقه چنین است و به همین دلیل، دستکم در کوتاهمدت، توافق بهعنوان یک شکست تلقی خواهد شد. من همچنان درباره امضای توافق و دوام آن در طول زمان تردید دارم.»
این مقام اسرائیلی افزود: ایران به این نتیجه رسیده است که میتواند از طریق استفاده از قدرت، امتیاز بگیرد. به نظر من ایران متوجه شده که میتواند از طریق قدرت امتیاز بگیرد و در آینده نزدیک از این روش علیه همسایگانش و علیه ما استفاده خواهد کرد. آزمون واقعی توافق، یا دستکم حداقل اقدامی که میتواند حیثیت غرب را حفظ کند، خارج کردن و نابود کردن اورانیوم است. اگر این اتفاق هم رخ ندهد، این احساس که با یک توافق بد مواجه هستیم، بسیار ملموستر خواهد شد.»
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