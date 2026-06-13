آکسیوس: آمریکا نگران نقش مخرّب نتانیاهو در توافق با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع و مقام‌های آمریکایی گزارش داد که در واشنگتن این نگرانی وجود دارد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی حتی در صورت نهایی شدن توافق نیز نقش برهم‌زننده ایفا کند.

این پایگاه خبری همچنین به جزییات تماس تلفنی پنجشنبه شب دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با نتانیاهو اشاره کرد و افزود که در این تماس تلفنی، ترامپ به نتانیاهو گفته که «توافق با ایران «عالی» است و زمان پایان دادن به جنگ فرا رسیده است.

بر اساس گزارش آکسیوس، ترامپ به نتانیاهو مدعی شده که انتظار دارد توافق با ایران ظرف چند روز آینده نهایی شود.

یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت نتانیاهو در جریان این تماس متوجه شده که نمی‌تواند مانع دستیابی ترامپ به توافق با ایران شود.

همچنین گزارش شده است که پیام ترامپ در شبکه‌های اجتماعی درباره دستیابی به توافق با ایران، نتانیاهو را غافلگیر کرده است.

آکسیوس به نقل از یک منبع دیگر گزارش داد که نتانیاهو خود را خارج از روند مذاکرات یافته و برای کسب اطلاعات، با متحدانش در واشنگتن تماس گرفته است.

در همین حال، یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت: کاخ سفید اطمینان دارد که اسرائیل در نهایت با آتش‌بس موافقت خواهد کرد.

این گزارش همچنین به نقل از منابعی مدعی شد که ترامپ در آخرین لحظات مانع از اجرای حملات گسترده اسرائیل به زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی ایران شده است.

یک مقام آمریکایی در پایان در گفت وگو با آکسیوس مدعی شد: اگر حزب‌الله به اسرائیل موشک بزند و ایران نیز به تجهیز تسلیحاتی این گروه ادامه دهد، چنین اقدامی مغایر با مفاد توافق خواهد بود.